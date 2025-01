Milanović: Primorca konzultira Izraelac koji radi za Vučića. Tuđmana je nazvao ustašom, rekao sam mu 'marš'

Zoran Milanović dao je intervju za Index ovog petka, posljednji dan drugog kruga predsjedničke kampanje. Ove subote nastupa izborna šutnja koja će trajati sve do zatvaranja birališta ove nedjelje, nakon čega će ubrzo biti poznato tko će biti idući hrvatski predsjednik. Milanović je odmah na početku ispričao situaciju koja se dogodila uoči HRT-ove debate na kojoj se sučelio s HDZ-ovim kandidatom Draganom Primorcem.

– Imao je napisane odgovore na sva pitanja. Imali smo unaprijed neki okvir tema, ali to je samo okvir – on si je pak napisao odgovore pa je to čitao. Primorac je imao mobitel, pa rekao sam da to ne može imati, je li to gradski komitet Splita u vrijeme Stanka Stojčevića? Onda je rekao da je imao i prošli put, ali sam mu odgovorio ''prošli put je prošli put''. Taj freeze koji je trajao jedno pet minuta gledalo je 20-ak ljudi, što mojih, što njegovih. Onda je rekao da ga je stavio na zrakoplovni način rada, pa je rekao da će biti na stolu, a ja sam mu rekao da barem bude u džepu – ispričao je Milanović. Nakon toga se osvrnuo i na sam HDZ, a za Primorca je kazao kako se koristi tehnikom sluđivanja, na engleskom popularno i kao ''gaslightanje''.

– On nije dezerter, on je pobjegulja. Nije jedini koji je otišao u Ameriku dok rat nije bio izvjestan. Nije jedini. Ali to predstaviti kao neki veliki svjetski plan. On je išao doktorirati, a ne završiti forenziku. On uopće nema pristup jamama. On se u debati razmeće podacima koji, ako su točni, onda su tajni. Tim podacima imamo pristup ja i Plenković – poručio je. Milanović se osvrnuo i na burne parlamentarne izbore koji su se odvili u travnju, kada se potaknut izborom Ivana Turudića za glavnog državnog odvjetnika odlučio uključiti u kampanju. Ipak, Milanović je otkrio kako nije očekivao da će formirati vladu.

– To što sam napravio izazvalo je paniku u HDZ-u i aktiviralo njihove spavače, ne samo u Ustavnom sudu. Sjećate se što su govorili, to je bio grčeviti, mahniti pokušaj da vlast ne formira nitko tko osim Plenkovića. U tome su i uspjeli – objasnio je. Milanović se dotaknuo i svojih odnosa s predstavnikom Srba u BiH Miloradom Dodikom, kazavši kako je on Srbin i sve što radi u interesu je Srba. Dodao je i kako Hrvati iz srednje BiH gledaju na Dodika s razumijevanjem, dok ga u Hrvatskoj ljudi ''ne vole''.

– Imate Hrvate koji su iz Laktaša i koji se okupljaju jednom godišnje. Ti ljudi koji su protjerani iz tog područja. Njih 400 bude pod tim šatorom, ja sam trebao biti pokrovitelj. Ja sam to odbio jer je i Dodik bio pokrovitelj. To je bila njihova želja. Meni je bilo nezgodno pa sam odbio. Ako je on njima dobar, Dodik koji nije bio na vlasti, zašto bi nama bio problem? – objasnio je Milanović.

– Dragan Čović ide k Dodiku na rakiju, on je iz HDZ-a. Mogu se s njim uspoređivati. On je politički lider Hrvata u BiH, on mu ide u bolnicu. Oni su prijatelji. Ademi je pisao da se jedna od tih brigada Srednje Bosne nije htjela tući sa Srbima jer su tri godine prije toga surađivali – kaže. Na koncu je prokomentirao i izvještaj CIR-a koji navodi kako su kreirani botovi koji ga podupiru.

– To je neka mafija modernog doba, lažu, zbunjuju i sluđuju ljude s pojmovima koje ljudi ne razumiju. Objavili su identitet i nekoliko stvarnih osoba, jedan je i novinar u Zagrebu, dva dana nakon debate kada je Jutarnji list poništio svoju anketu zbog navale podrške Draganu Primorcu – 25.000 glasova mu je došlo iz Amerike, to su valjda sve njegovi profesori s Penn Statea, tamo je valjda više profesora nego studenata. Uhvatili su ga s prstom u šahtu, u kloaki. Uhvatili su Primorca da krade i vara. Konzultirali su čovjeka iz Tel Aviva kojeg, kao za vraga, i ja znam. Ja u političkim krugovima znam najviše ljudi u Hrvatskoj, više i od Plenkovića jer je kasnije došao. Tog Izraelca Plenković nije htio plaćati jer on radi i za Vučića, a ja ga znam s jedne večere 2017., kada je Plenković bio premijer već godinu dana. Razgovor se vodio o Hrvatskoj, a on je bio neopisivo bremenit predrasudama o Hrvatskoj – Tuđmana je nazvao ustašom, treći put kad je to rekao sam rekao ''od***i''. Ne možeš reći da je hrvatski predsjednik ustaša i da je hrvatska država nastala na tome, marš. Taj tip sad radi za Primorca, nema problem s masakrom u Gazi – odgovorio je.

