Milanovićeva izjava o vješanju podijelila javnost. Evo što ona točno znači i koji kultni bend je predsjednik citirao

Daj nekome dovoljno užeta, i sam će se objesiti. Tako, u prijevodu, glasi rečenica, preciznije engleska poslovica, koja je izazvala velike reakcije kad ju je Zoran Milanović, malo modificirano, spomenuo u debati s Draganom Primorcem, a i u kasnijem intervjuu na Indexu. No tako – što je i sam Milanović rekao – glasi i drugi album legendarne engleske grupe The Clash, koji citira samo prvi dio: Give 'em enough rope.

Engleski idiom ima jednostavno značenje. Kada vidiš nekoga tko griješi ili nije u pravu i, unatoč upozorenjima i savjetima, nastavlja po svom, nemoj se više ni truditi, nego ga pusti neka samo nastavi. Kad-tad će se sam zapetljati i obit će mu se o glavu.

Ali, nije svima prva asocijacija na izraz Give 'em enough rope taj idiom, već album The Clasha. Album Give 'em Enough Rope izdan je 10. studenog 1978., godinu dana nakon što je bend izdao svoj prvi album, nazvan The Clash. Kritičari se neće složiti u ocjeni njegove kvalitete, većina će reći da je možda bio žrtva poznate kletve drugog albuma, i da je inferiorniji i od onog debitantskog, ali i onoga koji je slijedio, London Calling, i koji ih je zacementirao u orbiti globalne glazbe, gdje su i danas. Neki će za album Give 'em Enough Rope reći da je njegov najbolji dio – ilustracija na omotu.

Prvi dojam bio je da je The Clash postao uglađen i, što je bilo još gore, da je nestala sirovost prvog albuma. Pjesme su bile puno duže i imale tradicionalniju strukturu, napravljenu, rekli bi neki, za puštanje na tradicionalnijim radiopostajama, što je zasigurno zasluga, ili krivnja, producenta Sandyja Pearlmana, najpoznatijeg po radu s američkim bendom Blue Oyster Cult. Ipak, drugi će reći da je to album na koji se mora malo priviknuti.

The Clash je ovdje prigrlio i druge glazbene žanrove, kao reggae i jazz, što će činiti i dalje. Tekstovi su, kao i uvijek, vrlo važni: svaka pjesma donosi neku vrstu relevantne političke poruke u to vrijeme. Safe European Home je o neugodnom iskustvu boravka članova benda na Jamajci, Tommy Gun kritizira bliskoistočni terorizam i otmice aviona, dok Julie's Been Working for the Drug Squad komentira najveće uhićenje povezano s drogom u povijesti Ujedinjenog Kraljevstva poznato kao Operacija Julie. Neke od njih su djelomično inspirirane stvarnim iskustvima članova iz benda ili njihovih prijatelja s policijom, kao što je Stay Free. Bilo je i vrijeme da anarhistički punk uđe u mainstream (hrvatske) politike. O, kako bi dobru pjesmu o tome napisali Strummer, Jones, Simonon i Topper.

