Primorac prvi predaje potpise u DIP: Kandidaturu najvio još jedan potencijalni kandidat

Potencijalni predsjednički kandidat Dragan Primorac, iza kojeg stoji HDZ s partnerima prvi će, kako sada stvari stoje, Državnom izbornom povjerenstvu (DIP) predati svoju kandidaturu za izbore koji će se održati u nedjelju, 29. prosinca. Učinit će to u srijedu, 4. prosinca u 10 sati u zgradi DIP-a u Visokoj 15, navedeno je u rasporedu koji je DIP objavio na svojim mrežnim stranicama. Primorac se još u petak, prvog dana prikupljanja potpisa, pohvalio da je u svega nekoliko sati prikupio više od potrebnih 10 tisuća potpisa.

Predaju kandidature zasad je najavio još jedan, 14. potencijalni kandidat za predsjednika, čije se ime do sada nije spominjalo u kombinacijama za Pantovčak. Radi se o nezavisnom Draženu Piliću koji u DIP na Zagrebačkom velesajmu dolazi u utorak, 10. prosinca u 18 sati, šest sati prije krajnjeg roka za prispijeće kandidatura, a to je ponoć, 10. prosinca.

Nakon tog roka DIP ima 48 sati za provjeru valjanosti potpisa i objavu liste kandidata za predsjednika Republike, a kad to učini počet će i službena izborna promidžba koja traje do ponoći, 27. prosinca (petak), kada nastupa izborna šutnja. U subotu, 28. prosinca i nedjelju, 29. prosinca do zatvaranja birališta zabranjena je bilo kakva promidžba, objava ili procjena rezultata.

DIP kandidatima: Najavite nam dolazak

Kako bi se spriječile gužve prilikom predaje kandidatura, a posebno s obzirom na potrebu provjere valjanosti prikupljenih potpisa, DIP je pozvao kandidate i stranke koje ih predlažu da mu prethodno najave svoj dolazak i to slanjem popunjenog obrasca najave dostupnog na mrežnoj stranici DIP-a.

Sudjelovanje u izbornoj utrci zasad je najavilo 14 kandidata, a uz aktualnog predsjednika Zorana Milanovića, tu su nezavisni Dragan Primorac, kojeg podržava HDZ s partnerima, Mostov Miro Bulj, odvjetnik i povjesničar Tomislav Jonjić, predsjednik Autohtone – HSP Dražen Keleminec, predsjednik stranke Pravo i pravda Mislav Kolakušić, poduzetnik Niko Tokić Kartelo, bivši novinar Večernjeg lista i bivši predsjednik Sindikata novinara Hrvatske Anton Filić, nezavisni Pilić.

Pet je predsjedničkih kandidatkinja - nezavisna Marija Selak Raspudić, Ivana Kekin, kandidatkinja Možemo, Branka Lozo kandidatkinja stranke DOMiNO, Karolina Vidović Krišto, osnivačica i predsjednica stranke Odlučnost i pravednost (OIP) te nezavisna Aurora Weiss.

Predsjednik Republike bira se većinskim izbornim sustavom, treba dobiti većinu glasova svih birača koji su glasovali. Ukoliko se to ne dogodi 29. prosinca, dvoje kandidata s najvećim brojem glasova u prvom krugu ide u drugi krug koji se održava za 14 dana, tj. 12. siječnja 2025. godine.