Plenković najavio nastavak izgradnje autoceste od Splita do Dubrovnika: 'To nam je prioritet'

U sklopu predizborne kampanje, kao HDZ-ov kandidat za splitskog gradonačelnika, saborski zastupnik Tomislav Šuta upriličio je okrugli stol o Brodosplitu i Istočnoj obali na koju je došao i predsjednik HDZ-a premijer Andrej Plenković.-Jako dobar program. Sviđa mi se slogan 'Dajem ti rič' jer on govori o posvećenosti i angažmanu, dugoročnom u smislu pristupa, promišljanja o drugom gradu u Hrvatskoj. Ovo je mediteransko, jadransko središte Hrvatske. Želim puno uspjeha i angažiranu kampanju, da se sjedine naši napori u zajedničkoj kampanji za predsjednika, gradonačelnika i župana - poručio je Plenković koji je podržao i HDZ-ovog predsjedničkog kandidata Dragana Primorca

Dolazak u Split premijer je iskoristio i kako bi došao na svečano otvorenje znanstvene knjižare M. Marul. Knjižara je dar HAZU-a i Školske knjige gradu Splitu, a svojim sadržajem i dizajnom čini vrijedan doprinos očuvanju povijesti i promociji znanosti. Na otvaranju su bili i ministrica Nina Obuljen Koržinek, predsjednički kandidat Dragan Primorac i gradonačelnički kandidat Tomislav Šuta. Plenković je potom bio na svečanom otvorenju izložbe Koraci, u Staroj gradskoj vijećnici.Dolazak premijera u podršku HDZ-ovim kandidatima novinari su iskoristili za pitanje kada će se riješiti prometne gužve na splitskom području.

-Ovaj mandat je prioritetan baš, ja bih rekao za Splitsko-dalmatinsku županiju. Dakle, taj proces se već vidi izgradnjom tunela Kozjak koji će olakšati pristup u Split, koji će kad dođe na južnu stranu povezati i Zračnu luku i Kaštela sa Splitom. Obilaznice koje idu preko Mravinaca. dakle TTTS-a prema dalje, prema Omišu također idu. To je prioritet za hrvatsku Vladu. Moramo srediti magistralu ne samo radi turista nego radi ljudi u Splitu koji joj najviše gravitiraju i to je potpuni prioritet i ministra Butkovića i Hrvatskih cesta i to će se realizirat. Mislim da je čitav plan ubrzan da je fokus na tome – rekao je Plenkovioć i istaknuo kako nastavljaju s izgradnjom autoceste do Dubrovnika.

-Dakle autocesta je tu do Ploča, napravljen je Pelješki most, napravljena je cesta na Pelješcu, dolazi se do Stona i sad krećemo dalje od Stona prema Dubrovniku kako bi cijela ova deseta izborna jedinica, dakle Split rasterećen obilaznicom, a Dubrovnik spojem autocestom, bila u ravnopravnom položaju kao i svi ostali - rekao je premijer Plenković.