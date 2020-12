Priča koja će vam zvukom i glazbom doprijeti do kostiju

Nekoć davno, sudbina ljudi ovisila je o volji bogova. Mara, kći boga Peruna, hodala je livadama i poljima mladog svijeta. Uz ljubav Ivana i Mare i svijet je počeo cvjetati i rasti... Ljudi su to vrijeme nazvali proljećem – tekst je koji zagolica maštu svakog tko krene u avanturu gledanja i slušanja spota za pjesmu “Lijepa Mara”, jednu od sedam pjesama koje čine glazbenu priču pod nazivom “The Mith”.

Stari Slaveni su tako tumačili svijet

“Tica Mith Singrlice The Mith” puni je naziv ovog konceptualnog albuma. To je glazbena priča jedinstvena u hrvatskoj glazbi, temelji se na pričama iz slavenske mitologije i to kroz obradu tradicionalnih hrvatskih pjesama. Sedam emocionalnih, glazbenih dijelova, sedam priča dočaravaju mit o bogovima, rađanju života na Zemlji, izmjeni godišnjih doba, ali i neminovnoj smrti. Karlovčanka Danijela Jurac, učiteljica, dugogodišnja članica ženskog vokalnog ansambla Singrlice, jednog od najboljih domaćih promotora etno glazbe, pozabavila se istraživanjem slavenske mitologije, u želji da je opjeva. Osim nje, autori CD-a su: Tomislav Jozić, voditelj Singrlica i Marina Petković – Liker.

– Meni su oduvijek interesantne mitologije svijeta. Te bi priče bile jedan divan dodatak našoj nematerijalnoj kulturnoj baštini. Izvori su malobrojni, uglavnom sačuvani u stihovima nekih starijih folklornih pjesama i usmenoj narodnoj književnosti. Materijale za našu priču temeljili smo na istraživanjima prof. Vitomira Belaja i knjizi „Hod kroz godinu“. Kroz te priče i vjerovanja stari Slaveni su pokušavali objasniti svijet – kaže nam autorica albuma. Pjesme je pronašao prof. etnologije Ivica Ivanković, glazbeni urednik albuma.

– Institut za etnologiju i folkloristiku ima najveći broj sačuvanih folklornih pjesama, kao i priča iz usmene narodne predaje. Stari Slaveni vjerovali su da je zemlja na kojoj obitavaju dio velikog stabla u čijim krošnjama obitavaju bogovi, na deblu ljudi, a u korijenju Črnbog, ili Volos. Njihov sveti materijal bilo je drvo, od njega su radili svoje toteme, od materijala koji trune i nestaje, a time su nestali i trajniji tragovi tog doba – pojašnjava Danijela, ujedno i autorica likovnog rješenja za omotu CD-a.

S Tomislavom Jozićem, autorom glazbe i glazbenih aranžmana osmišljeno je sedam glazbenih priča; “Lijepa Mara”, “Kukuvačica”, “Senjicu senjala”, “Trun se truni”, “Nesi lepa gora”, “Pitam tebe Maro” i “Crna gora koje se mogu slušati u jednom dahu, s obzirom na to da se pjesme nadovezuju jedna na drugu, ili u odvojenim sekvencama, a u ukupnoj dužini trajanja od 41:39 minuta.

Preporuka glasi: slušati nakon tišine

– Marina Petković Liker kazališna je redateljica i nas troje smo u zajedničkom radu propitivali temu svake pjesme, tekst, emocije, razvoj Mare kao glavnog lika naše glazbene priče. Marina je sa mnom radila i na vokalnoj interpretaciji koja proizlazi iz tijela. Bend je svojim radom donio novu kvalitetu postavljenim temeljima, a Singrlice koje su također moje/naše intimno čudo, pojavljuju se u „Kukuvačici“, pjesmi ljeta koja prikazuje božansko vjenčanje i svatove; te u jesenskoj „Trun se Truni“ – dodaje sugovornica. Uz CD je i tekst s opisom svih sedam priča.

– Iznimno je važno pročitati tekst prije slušanja pjesama. Živimo u vremenu brze hrane, površnih odnosa, jeftine konzumacije i umjetnosti kao takve. Imati sat vremena tišine u današnje vrijeme stalne buke i šumova je luksuz. A ovaj album treba se slušati upravo tako da bismo ga doživjeli. Po mogućnosti sa slušalicama na ušima. To je priča koja ti glazbom, zvukom prodre do samih kostiju. Ako je pokušaš slušati kao pozadinsku glazbu, samo će ti ići na živce – dodaje autorica.

Projekt prate i autentične fotografije snimane u prekrasnoj prirodi Karlovca. Nastale su u suradnji s udrugom KAFOTKA i karlovačkim fotografom Dinkom Neskusilom, a Karlovčanin Igor Dobranić, s Igor fashion brendom, osmislio je odjeću za spot. Primjerak CD-a dobit će kao poklon svatko tko uplati donaciju od 100 kuna za rad Umjetničke organizacije Lepeza. Detalji su na web-stranici Lepeze.