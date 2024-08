Predivne vijesti iz Vukovara: Damiru (16) pronašli donora matičnih stanica!

Vukovarcu Damiru Pejiću (16), koji se drugi put u životu bori s leukemijom, pronašli su podudarnog donora matičnih stanica iz međunarodnog registra iz Njemačke. Sam Damir kratko je potvrdio najljepšu vijest koja je mogla stići danas. - Ne znam kako bih rekao, još su emocije sreće na nekom minimumu. Vjerojatno nisam ni svjestan svega toga, ali sigurno sam jako sretan što se sve konačno bliži kraju. Konačno mogu mirne glave leći spavati, sve se bliži kraju i otići ću na transplantaciju - kazao je za RTL Vukovarac.

Podsjetimo, Damir se drugi put bori s leukemijom, a nedavno mu je umrla majka. Oca nikada nije ni upoznao. RTL je nedavno snimio Damirov susret s vatrogascem Josipom Fabijanićem JVP-a Grada Zagreba koji je odbio besplatno ljetovanje želeći da ta sredstva dobije upravo 16-godišnji Damir.

Susret je bio posebno emotivan i nije mogao proći bez suza. "Puno mi znači tako nešto. To ste ipak vi zaslužili, to je vaša nagrada", kazao je Damir Josipu, a on mu je odgovorio: "Onaj gore je htio da tako bude." Na kraju su se dogovorili da će dogodine zajedno ljetovati. "Iduće godine, iduće ljeto ćemo ti i ja spojiti Vukovar i Zagreb, završit ćemo u Tučepima. Ti ćeš ljetovati sa mnom i mojim klincima. Bit ćemo na moru i imat ćemo ti i ja zajedničko ljetovanje. Može?" upitao je Josip Damira, a dječak je odgovorio potvrdno.

Inače, Damir neće morati ići u Njemačku na taj postupak niti darivatelj dolazi u Zagreć, već će potrebne stanice doći u Zagreb, kao medicinski paket, doznaje 24sata od stručnjaka za transplantaciju krvotvornih matičnih stanica. Sve se može odviti u samo dva dana. Darivatelju se prvo uzima ili koštana srž ili periferne matične stanice, koji se odmah šalju put pacijenta koji ih treba primiti. Dok taj medicinski paket putuje, pacijenta se priprema za primanje novih, zdravih krvotvornih matičnih stanica.

To je slučaj ako stanice dolaze iz neke druge države, sve se odvija u roku dva dana. Ako je pak darivatelj iz Hrvatske, nastoji se da on i pacijent budu u isto vrijeme prisutni u bolnici, bez susretanja, tako da se sve odvija i puno brže. Darivatelj i primatelj ne mogu se upoznati dok god ne prođe period od dvije godine. Tad mogu, uz obostranu suglasnost.

Nakon što darivane stanice primi, pacijent mora neko vrijeme boraviti u sterilnim, strogo kontroliranim uvjetima u bolnici. Kroz najviše mjesec dana u organizmu pacijenta se zahvaljujući doniranim stanicama počinju stvarati nova, zdrava krvna zrnca. Leukemija je rak krvi, i moguće ju je izliječiti s darivanim, zdravim stanicama, koje se darivatelju uzimaju ili iz koštane srži, pod anestezijom, ili bez anestezije, perifernom, postupkom "kruženja" krvi i odvajanja matičnih stanica. Pojednostavljeno, zdrave matične stanice darivatelja vrlo brzo stvaraju novu krv oboljelog, u kojoj više nema malignih stanica.

