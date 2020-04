Božinović: Ako su tržnice osigurale uvjete, sutra očekujemo otvaranje

Ministar unutarnjih poslova, potpredsjednik Vlade i voditelj Nacionalnog stožera civilne zaštite Davor Božinović otkrio je razmišlja li Hrvatska trenutačno o popuštanju mjera koje su uvedene zbog sprječavanja širenja koronavirusa te kada bi se to moglo dogoditi.

S njim je razgovarala naša novinarka Petra Maretić Žonja.

Na pitanje hoće li se uskoro otvoriti tržnice, odgovorio je:

– Svi lokalni stožeri civilne zaštite su upoznati s pravilima epidemiološke struke, kad dobijemo informacije da se osigurala fizička distanciranost uz druge higijenske mjere, odluku ćemo objaviti. Očekujemo to tijekom današnjeg dana, interes je velik. Ono što je bitno je da se stvarno to dobro pripremi kako nam ne bi opet neka tržnica postala žarište epidemije – rekao je Božinović.

Svi već najavljuju mjere popuštanja, znači li to da i Hrvati mogu očekivati u narednim tjednima otvaranje trgovačkih centara, frizerskih salona i sl.?

– Tražimo balans između popuštanja mjera kako bi život išao dalje. Preuranjeno je govoriti što i kada, no to nam je stalno u fokusu. Krivulja rasta nam treba biti linearna, a ne eksponencijalna, trebamo težiti da uđe u ravninu i počne padati. Tek tada možemo reći da su se ispunili uvjeti da se više toga otvori. No, i onda će se svi morati pridržavati epidemioloških mjera sve dok ne budemo imali medicinsko rješenje u obliku lijeka ili cjepiva – dodao je.

Što bi se prvo moglo ublažavati?

– Od prvog dana slijedimo ono što kaže struka. Idealan scenarij bi bio kad bi se svatko sto posto pridržavao onih mjera koje su prepisali epidemiolozi, puno toga bi već bilo u funkciji.

Što je s otvaranjem škola, vrtića i fakulteta?

– U većem dijelu svijeta nema škole koje su otvorene ili fakulteta. Djeci to sigurno teško pada, no to je ta žrtva koju svi moramo podnijeti kako bi se što prije vratili u stanje koje je normalno. U ovom trenutku se o tome ne razmišlja.

Što je s mjerom zabrane kretanja? Razmišlja li se o ukidanju?

– Važna je poruka sa strane Naciolnalnog stožera koja je upućena da okolnosti nisu redovne i da se kod putovanja se mora voditi računa da se putuje zbog svhre koja je u potpunosti opravdana.

Što je s osobama koje su u samoizolaciji, a tražile su propusnice?

Stekli smo uvid u osobe kojima je određena mjera samoizolacije, a oni traže propusnice da putuju. Iz tog bazena ljudi će sigurno biti netko tko je pozitivan jer pokazuje i praksa iz ranijih slučajeva. Teško mogu razumjeti ljude koji dobiju takvu mjeru, a traže propusnicu na izlazak iz mjesta prebivališta.

Što za Uskrs s ljudima koji žele posjetiti svoje bližnje?

– I crkva je poslala poruku da svi ovaj Uskrs provedu doma, poslali smo jasnu poruku. Što se tiče putovanja, generalna je poruka, ljudi ovo nije vrijeme za putovanje. Poruka je 'hajdemo svi skupa proslaviti ovaj Uskrs u domovima i tamo gdje boravimo i živimo'.

Da li ste odustali od izmjena Zakona o telekomunikacijama?

– To nije zakon koji je predložilo MUP, ona prva ideja o povratnicima iz Italije nije više relevantna jer je prošlo dosta vremena otkad su se vratili, hoće li se tražiti nova tehnološka rješenja, o tome se raspravlja i na razini Europske unije, ne u smislu da se ljude prati, jednostavno da se suvremena tehnološka rješenja iskoriste ako mogu pomoći sprečavanju širenja virusa. Sve dok ne bude nekog medicinskog rješenja, svi će se pokušati snaći na jedan prihvatljiv, demokratski način koji je prihvatljiv svim ljudima. Ovo je virus koji se širi brže nego ijedan virus prije, naši eksperti kažu svi oni koji su zakasnili tjedan dana u uvođenju striktnijih mjera su povećali broj umrlih za deset puta.

