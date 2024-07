Potreseni roditelji Mihaele Bereak: 'Govore da se igrao. Ubio nam je dijete, ljudi moji!'

Počelo je suđenje bivšem policajcu Marku Smažilu (28) za ubojstvo studentice Mihaele Berak (21) službenim pištoljem. Na Županijskom sudu u Osijeku zamjenica županijskog državnog odvjetnika Jasmina Bošnjak zatražila je isključenje javnosti iz rasprave zbog zaštite osobnog života žrtve, što je sudsko vijeće prihvatilo. Saslušana su prva četiri svjedoka među kojima je bila Mihaelina najbolja prijateljica koja je posljednju poruku od žrtve primila 10 minuta prije njene smrti.

Nakon suđenja, odvjetnik osumnjičenika Dražen Srb kazao je da ne može reći ništa o događajima na ročištu. Otkrio je da će se rasprava nastaviti 23. i 25. rujna ispitivanjem još nekoliko svjedoka, a javnost će biti isključena i iz te rasprave. "Moj se branjenik još ranije izjasnio krivim, ali ne za kazneno djelo koje mu se stavlja na teret, nego za prouzročenje smrti iz nehaja. Nije bilo nikakve namjere" izjavio je.

Mihaelini roditelji njegovu obranu smatraju potpuno neprihvatljivom. Za Dnevnik Nove TV otkrili su kako vjeruju da ubojstvo njihove kćeri nikako nije moglo biti počinjeno iz nehaja. "Oni su na sve moguće načine pokušali ga spasiti. Ni ja više ne znam čega do ubojstva, nehaja do sigurnosnog metka, na kraju je neki načelnik izgovorio da se on igrao pištoljem, povukao, repetirao pištolj to znači ubojstvo" naglasio je otac Ivica.

On smatra da bi primjerena kazna bila maksimalna propisana člankom zakona, ističući da "ne bi smio imati olakotnih okolnosti jer je on policajac i lagao je, premještao dokaze". Slaže se i Mihaelina majka Jadranka. "Koliko puta pomislim da je stao, da je razmislio da se spasi život, da ne napravi to što je napravio, ubio nam je dijete, ljudi moji, kako to više ne shvaćaju svi ostali? Imao je namjeru ubiti i ubio je, što se više ima tu secirati tu priču" pita se.

Obrana ubojstvom iz nehaja po njima je nelogična, a najviše ih boli što osumnjičeni to tvrdi iako nije zvao hitnu pomoć. "Kad nešto iz nehaja napravite vi se borite svim silama da mu pomognete, da ga spasite, zovete pomoć, zovete roditelje, objašnjavate, ispričavate, želite svim silama nešto dokazati... Čovjek pogazi mačku pa ode pogledati je li živa, ali ovo je... ne znam što bih vam rekla" potreseno je komentirala Jadranka.

O kćeri pričaju često, ali kroz suze. Otac Ivica ispričao je kako su njih dvoje imali poseban odnos, a tragediju njenog preranog odlaska i on i supruga teško prihvaćaju. "Svaki dan pitamo isto pitanje, zašto? Ja to ni njemu ne bih mogla poželjeti" kazala je Jadranka.

GALERIJA Počelo suđenje bivšem policajcu za ubojstvo osječke studentice