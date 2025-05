Macronu stigao ekspresan odgovor iz Moskve na plan o raspoređivanju nuklearnog oružja u Europi

Francuska je otvorena za razgovore o razmještaju nuklearnog oružja svoje zemlje drugdje u Europi, rekao je francuski predsjednik Emmanuel Macron tijekom intervjua za francusku televizijsku postaju TF1. Macron je rekao da SAD već imaju zrakoplove s nuklearnim oružjem u Europi. "Spremni smo otvoriti ovu raspravu", dodao je. Macron je rekao da će svako proširenje francuskog nuklearnog odvraćanja na druge europske zemlje biti podložno uvjetima, uključujući osiguranje da uporaba bombi ostane isključivo u rukama francuskog predsjednika. "Oduvijek je postojala europska dimenzija koja uzima u obzir vitalne interese“, rekao je Macron."Amerikanci danas imaju bombe u avionima u Belgiji, Njemačkoj, Italiji i Turskoj. Spremni smo otvoriti ovu raspravu. Okvir ću vrlo službeno definirati u nadolazećim tjednima i mjesecima", rekao je Emmanuel Macron. Ako je Francuska spremna otvoriti ovu raspravu, to je zato što ova vremena to zahtijevaju, objasnio je Macron. "Naša Europa je prvo stvorena za mir. Udružili smo ono što smo koristili za proizvodnju oružja za vođenje rata. Tada je to bilo tržište, prosperitet. Sada je to moć. Izazov nad izazovima za nas, ostati slobodni. Ako Europljani žele ostati slobodni, moraju se dovesti u poziciju da se naoružaju, pokažu solidarnost i odvrate", kazao je.

Prema podacima Međunarodnog instituta za istraživanje mira u Stockholmu iz 2024. godine, Francuska ima oko 280 nuklearnih bojevih glava koje se mogu lansirati s njezinih podmornica ili zrakoplova. Macron je čelnik jedine zemlje Europske unije s nuklearnim oružjem, a njegovi komentari odražavaju nesigurnost među europskim zemljama oko američke nuklearne predanosti kontinentu suočene s prijetnjom koju predstavlja Rusija. U intervjuu za francusku televiziju u utorak, Macron je rekao da bi svako proširenje francuskog nuklearnog odvraćanja na druge europske zemlje bilo podložno uvjetima koje bi on definirao u nadolazećim tjednima i mjesecima, piše Newsweek.

Macron je rekao da EU neće plaćati sigurnost drugih i da nijedna odluka neće doći na štetu vlastitih obrambenih sposobnosti. U ožujku je Macron iznio ideju o razgovorima s europskim saveznicima o tome kako bi francusko nuklearno oružje moglo zaštititi kontinent, a njemački kancelar Friedrich Merz podržao je mogućnost da njegova zemlja bude domaćin nuklearnog oružja. Članice NATO-a Poljska, Danska i Litva, koje su sve izrazile zabrinutost zbog prijetnje koju predstavlja Rusija, posljednjih su mjeseci rekle da su otvorene za takvu mogućnost. I dok je Macron raspravljao o tome kako francusko nuklearno odvraćanje može zaštititi Europu, Merz je na zajedničkoj konferenciji za novinare s francuskim predsjednikom rekao da ne postoji zamjena za američko nuklearno jamstvo za Europu.

Kremlj je kritizirao komentare Macrona da je Pariz otvoren spram raspoređivanja ratnih zrakoplova opremljenih nuklearnim oružanjem u drugim europskim zemljama, kazavši da to neće povećati sigurnost kontinenta. Na pitanje o Macronovim komentarima, glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov je rekao da "proliferacija nuklearnog oružja na europskom kontinentu nije nešto što će dodati sigurnost, predvidljivost i stabilnost". "Trenutno je cijeli sustav strateške stabilnosti i sigurnosti u žalosnom stanju zbog očitih razloga", kazao je Peskov. Macron je prvi put u ožujku natuknuo ideju o proširenju zaštite francuskog nuklearnog arsenala na druge europske zemlje. Kremlj je tada kazao da je to ravno francuskom polaganju prava na "nuklearno vodstvo u Europi", koje je nazvao "veoma, veoma konfrontacijskim".