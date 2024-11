Poražavajuća statistika: Imamo 250.000 alkoholičara, samo 8 posto ih se liječi

– Radio sam kao vozač punih 40 godina. Međutim, odlaskom u mirovinu osjetio sam da je došao trenutak za uživanje, veselje i opuštanje. Počeo sam sve češće posezati za alkoholom. Krenulo je polako, od čaše do boce, i tako svaki dan. Dvije godine nisam bio trijezan. Obitelj mi je iza leđa počela šaptati kako će me možda napustiti. Prekretnica je nastupila jednog dana kada sam, omamljen alkoholom, pao i razbio glavu. I u bolnici i u kući rekli su mi kako mi je to zadnje upozorenje. To me pogodilo. Osjetio sam sram i kajanje. Nema vam goreg nego se probuditi mamuran, pijan i shvatiti da si razočarao sve oko sebe – podijelio je svoju priču o problemu s alkoholom Ilija Ereiz (75) iz Slavonskog Broda. Udarivši u zid, Ilija je odlučio krenuti dugim i iscrpljujućim, ali na kraju uspješnim putem oporavka.

Procjenjuje se da u Hrvatskoj ima oko 250 tisuća ovisnika o alkoholu, od kojih se samo osam posto liječi. U Hrvatskom savezu klubova liječenih alkoholičara navode kako je većinom riječ o muškarcima, oko 80 posto, iako žene također imaju jako velik problem s alkoholom, samo što one to više skrivaju. Alkoholičari nerado traže liječničku pomoć, a od onih koji odu na liječenje tek između 20 i 25 posto uspješno se i trajno izliječi, dok ostali nakon nekog vremena nastave po starom.

– Problem s alkoholizmom je to što se ovisnici kasno javljaju na liječenje. I većinom dođu zato što su primorani, znači pod pritiskom supruge, odnosno supruga ili poslodavca. Neki dobiju mjeru od suda, a neke dovede policija zbog narušavanja javnog reda i mira. Rijetko tko će se sam prijaviti i reći 'evo, ja se hoću liječiti od alkoholizma' – objašnjava Katarina Marić Beraković, magistra sestrinstva i dopredsjednica Zajednice klubova liječenih alkoholičara Brodsko-posavske županije.

Dio je uzroka problema i to što je pijenje alkohola kod nas široko prihvaćeno i ne nosi toliku stigmu kao droga. Mi smo kulturološki nazdravljačko društvo, gdje se uza sve nazdravlja, od rođenja do smrti, objašnjavaju stručnjaci. Ako netko neće popiti prilikom rođenja djeteta ili na karminama, svi ga čudno gledaju. Sve naše manifestacije popraćene su alkoholom, ali kad netko oboli od alkoholizma, onda ga se osuđuje.

Pacijenti se u klubove liječenih alkoholičara najčešće javljaju nakon završenog bolničkog liječenja. Pri otpustu iz bolnice psihijatri ih upućuju u neki od klubova. Međutim, u klub mogu doći samo oni ljudi koji su još na neki način 'očuvani' i nisu toliko uništeni alkoholom. Daljnje liječenje odvija se pet godina, premda ima i članova s 20-godišnjim stažem. Oni svojim znanjem i iskustvom pomažu mlađima i uče ih kako što uspješnije apstinirati.

– Nažalost, imamo sve više mlađih pacijenata. Proces liječenja je takav da se pacijent, ako ne može odmah uspostaviti apstinenciju, najčešće prvo hospitalizira na odjelu psihijatrije, oko dva tjedna. Poslije toga se uključuje u grupe i u klub. Postotak uspješnosti dosta ovisi o njihovoj motivaciji – ističe dr. Monika Golemović Mikić, spec. psihijatrije u brodskoj Općoj bolnici.

