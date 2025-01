Šok u emisiji uživo, popularni novinar u eteru dao ostavku: 'Nemojte dopustiti da vas lažu'

Poznati američki novinar i voditelj Jim Acosta odlazi sa CNN-a, objavio je to tijekom svoje emisije ovog utorka. Acosta je inače kao veliki kritičar Donalda Trumpa to odlučio uz znakovitu poruku koju je poslao tijekom emisije ''CNN Newsroom'' koju vodi već nekoliko godina, a koja je trebala biti iz jutarnjeg termina prebačena u večernji.

- Nemojte dopustiti da vas lažu, nemojte se prepustiti strahu. Držite se istine i nadajte se - poručio je to tijekom emisije, ne aludirajući izravno na Trumpa. Acosta se inače smatra veteranom novinarstva, s karijerom na televiziji dugom čak 18 godina. Tijekom svoje posljednje emisije osvrnuo se i na svoj rad, otkrivši kako mu je najdraži novinarski zadatak bio odlazak na Kubu 2016., kada se tadašnji predsjednik Barack Obama susreo s kubanskim liderom Raulom Castrom, prenosi AP.

- Kao sin kubanskog izbjeglice, ponio sam kući lekciju da nikad nije dobro vrijeme za priklanjanje tiraninu. Oduvijek sam vjerovao da je posao medija pozivati ​​vlast na odgovornost. Uvijek sam to pokušavao raditi na CNN-u i planiram to raditi i u budućnosti - poručio je tijekom emisije.

CNN je još prošlog tjedna objavio kako mijenjaju raspored svojih emisija, pa je tako Acostu planirala prebaciti u večernji termin u ponoć, i to iz Los Angelesa, gdje bi se njegova emisija prikazivala u 21 sat. Međutim, on je to odbio, a vijest o njegovom odlasku došla je i do Donalda Trumpa.

- Jim je veliki gubitnik koji neće uspjeti bez obzira gdje završi - poručio je Trump na Truth Socialu. Inače, odnos ovog novinara i novog predsjednika kulminirao je 2018. kada je Bijela kuća nakratko suspendirala njegovu novinarsku propusnicu. Acosta je ranije pokušavao nastaviti ispitivati Trumpa tijekom konferencije za medije, no on se umjesto toga zaderao i povikao ''dosta je'', dok je njegov pomoćnik pokušao oduzeti Acosti mikrofon.

