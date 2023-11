Tko stoji iza popularne stranice Prometne zgode i nezgode? 'Eksplodirali smo nakon što sam snimila Keruma'

Željku Kerumu jednim se od svojih skupocjenih automobila nije dalo provozati još dvjestotinjak metara pa polukružno okrenuti, nego je tada novim, 300.000 eura vrijednim Mercedesom S klase ulijevo skrenuo tako da se navezao na pješački prijelaz i preko četiri trake u krivom smjeru presjekao u Ulicu Domovinskog rata. Zbilo se to u Splitu 2015., a igrom slučaja sve je snimila poduzetnica Issa Bulaja koja je dvije godine ranije otvorila danas jednu od najpopularnijih domaćih Facebook grupa nazvanu jednostavno "Prometne zgode i nezgode", koja je prije desetak dana proslavila deseti rođendan.

Kamera u automobilu

Opis grupe od početka je isti, a glasi ovako: "Prometne zgode i nezgode stranica je otvorena isključivo zbog bahatih vozača i vozačica. Na stranici je dopušteno objavljivati slike svih vozila u prometnim prilikama koje nisu po prometnim zakonskim odredbama. Napomena: ovom stranicom želimo navesti te iste bahate vozače ili vozačice da se dobro zamisle gdje će i kako sljedeći put parkirati ili zaustaviti svog limenog ljubimca."

– Zbog svog sam oca invalida spletom okolnosti i ja počela primjećivati da na invalidskim parkirnim mjestima ima mnogo luksuznih automobila. Naravno, većina njih bila je parkirana nepropisno, pa sam ih malo-pomalo počela fotografirati. Tada sam se bavila marketingom na društvenim mrežama pa sam otvorila 'Prometne zgode i nezgode' i tako je krenulo. Budući da sam iz Splita, u početku sam objavljivala to što sam snimila u gradu, a potom su se počeli javljati ljudi iz cijele Hrvatske. U jednom sam trenutku stavila kameru u svoj automobil kako bih imala materijala za stranicu i slučajno sam pritom uhvatila Keruma i objavila ga. Jedan domaći medijski portal to je prenio i tada je grupa 'eksplodirala' – prisjeća se Issa. Da je ona autorica stranice sve do prije nekoliko dana u biti je znala samo njezina obitelj i nekoliko najbližih prijatelja.

– Ja sam to osmislila, ali ne bi bilo pošteno uzeti sve zasluge, jer nakon što je grupa postala popularna velik dio posla preuzeo je jedan momak iz Splita koji danas odrađuje gotovo sve sam. Naravno, volonterski, kao što sam to činila i ja. Imali smo upita da prodamo stranicu, ali za sada smo odlučili da ostane ovakva kakva jest posljednjih deset godina – kazuje Issa. Današnjeg administratora stranice, koji, kao što smo već rekli, želi ostati anoniman, pitamo na što ljudi općenito najviše reagiraju kada su u pitanju objave.

– Zgode su svakako mnogo popularnije od nezgoda. Općenito su smiješne situacije u prometu mnogo prihvaćenije i ozračje u komentarima uvijek je pozitivno. Iz istog razloga takve situacije najviše volimo objavljivati. Kad smo kod nezgoda, ljudi najviše reagiraju na bahaćenje i bezobzirnost pojedinaca. U većini slučajeva radi se o parkiranju preko mjesta za osobe s invaliditetom, blokiranju nogostupa, zaobilaženju drugih vozača u koloni, vožnje zaustavnim trakom na autocesti… Zanimljiva je činjenica da, barem po broju pregleda i komentara, pratitelji najmanje reagiraju na prolazak kroz crveno na semaforu, što je vjerojatno jedan od najtežih prekršaja u prometu – govori. Prosječno, kaže, dnevno u inbox dobiju od 10 do 20 poruka različitog sadržaja. Očekivano, najveći se dio odnosi na prijavljivanje prekršaja u prometu. Nakon toga slijede smiješne zgode, ali ima dosta "želja i pozdrava" drugim vozačima. Tu su i prijave nelogičnih prometnih rješenja kao i oštećenja prometne infrastrukture, potraga za svjedocima, potraga za izgubljenim tablicama (naročito nakon poplava)...

Prekršitelj s mosta

Ono što nikad ne objavljuju jesu bilo kakva izvješća nesreća sa smrtnim posljedicama odnosno izvješća s poprišta nezgode na kojima se vide ozlijeđene osobe. Uz to, nikad neće objaviti ni snimke vozača koji se sami hvale svojim kršenjem prometnih propisa. Zanima nas je li se dogodilo da su zbog objava na stranici uhvaćeni neki prekršitelji.

– Posljednji je poznati slučaj prekršitelja s Pelješkog mosta. Mladi je vozač snimljen kako pretječe kolonu na mostu zaustavnim trakom. Nakon objave, u komentarima se javila majka djeteta kojeg je taj vozač usmrtio vozeći motocikl prije nekoliko godina. Unatoč presudi, cijelo je vrijeme bio na slobodi, a očito i dalje nastavio upravljati motornim vozilima. Zanimljivo je kako je vozač nakon objave ubrzo identificiran i poslan na izdržavanje kazne – otkriva nam administrator stranice, koji za kraj vozačima i drugim sudionicima u prometu poručuje: "Ne dajte nam materijala za ovu stranicu!"