Rasplakala se kontrolorka koja je nasrnula na dječaka u tramvaju: 'Uplašila se, ona savjesno radi svoj posao'

To je žena koja dosad nema niti jednog evidentiranog incidenta i svoj posao radi savjesno. Riječi su to Ante Jelića is Sindikata vozača i prometnih radnika ZET-a na situaciju koja je jučer uznemirila Zagrepčane, ali i ostatak Hrvatske.

Jučer je, naime, medijima krenula kružiti snimka na kojoj se vidi kako je ZET-ova kontrolorka ošamarila maloljetnog mladića u tramvaju. Iz ZET-a su se roditeljima i maloljetniku ispričali, a protiv zaposlenice je pokrentu stegovni postupak. Prijeti joj i izvanredni otkaz, s čime se nikako ne slaže Jelić.

-Ona je imala osjećaj da je krenuo prema njoj, to je dečkić od 16-17 godina, ona se uplašila i rukom je krenula instinktivno prema njemu. Međutim, ona ga nije udarila, on se izmaknuo. Ona se rasplakala, dosad nije bilo incidenata - kazao je Jelić za Dnevnik Nove TV.

>>VEZANI ČLANCI:

Dodaje i kako će se Sindikat, ukoliko dođe do toga da zaposlenica dobije otkaz, suprotstaviti toj odluci. A, podsjetimo, u ZET-u su poručili kako su njihovi djelatnicisukladno pravilnicima, kao i načelima tvrtke, obvezni profesionalno i uljudno se ophoditi prema putnicima.

-ZET ima nultu stopu toleranciju prema bilo kakvom obliku nasilja, tim više što su i naši djelatnici često žrtve verbalnog ili fizičkog nasilja. Stoga, kao odgovoran poslodavac poduzet ćemo sve mjere kako bi se ovakvo ponašanje najoštrije sankcioniralo te kako bi se slične situacije ubuduće izbjegle- zaključuju.

>>VIDEO: Policija organizirala prodaju predmeta kojima je istekao rok čuvanja