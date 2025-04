Pomutnja među Hrvatima zbog vojnog roka, jedna stvar ih potpuno zbunila: 'Nije mi više jasno...'

Uvođenje obveznog vojnog roka u Hrvatskoj izazvalo je brojne reakcije. Iako će tek doći do izmjene zakona kada će se znati točni detalji oko vojnog roka, Hrvate sve više brinu godine, ali i naknada koju će primati obveznici. Na Redditu se ponovo otvorila rasprava. Korisnik je postavio pitanje: 'Tko će na kraju sve biti obveznik vojnog roka?' - "Nije mi više jasno od ovih vijesti. Hoće li biti svi muškarci s 27. ili 30. godina? Ili ovo do 30. godine je koliko možeš odgađti kao vojni obveznik. Pitam da znam jesam li pošteđen ovog cirkusa ili ne", upitao je jedan korisnik. Brojni su se pridružili ovoj raspravi.

"Neka oni preuzmu moj stambeni od 1000 eura mjesečno, neka se dogovore s mojim poslodavcem i neka mi nadoknade razliku između moje plaće i te njihove naknade pa ću im biti tamo koliko god treba. E i neka nađu nekoga tko će preuzeti organizaciju izgradnje kuće jer ja to iz vojarne ne mogu", "Kako vi ljudi ne znate čitati pa to je nešto. Znači doslovce piše da se trebaju dogovoriti za 0 (nultu generaciju) koja će to biti. Po svemu sudeći to će biti 2006. ili 2007. Znači od te godine počinje obvezni rok za one koji imaju navršenih 18 godina. I svaka generacija iza toga. Vi koji ste stariji NE SPADATE u to. Jedino ako sami ne želiti ići. Znači AKO ŽELIŠ TI SAM ići a stariji si i imaš manje od 30 onda možeš ali to je TVOJA VOLJA isto kao kaj je i sad. Tako da ne dižite paniku ako neke ne znate čitati. Realno koji vrag bi zvali tebe od generacije 199x ako radiš negdje i imaš nezz kaj od obveza. A ovako ima puna kapa ovih mlađih i izgubljenih", "Što nije bilo kao s 27 te više ne zovu. Sada odjednom do 30. Pročitao sam i da kao “život u inozemstvu” ne igra ulogu. Što bih ja sad trebao, s 27 napustiti Irsku, posao, kredite da bi njima čistio wc u nekoj zapuštenoj stračari?", "Nekada se išlo dvije godine u vojsku, onda godinu dana. A u tih godinu dana ispalio si tri metka, a ostalo vrijeme kosio travu lopatom. Ova dva mjeseca će vjerojatno biti tjedan dana nečeg zanimljivog i onda ostatak davanje alibija profesionalnim vojnicima za plaću", "Plaća ostane? Kod privatnika? Sumnjam. Zašto bi ti privatnik uplaćivao plaću ako ne radiš i nisi na bolovanju... to bi značilo da država mora isplaćivati plaće zaposlenika po privatnim firmama", redali su se komentari.

Ministar obrane Ivan Anušić nedavno je na obilježavanju 20. obljetnice osnivanja akrobatske grupe "Krila Oluje“ govorio o uvođenju obveznog temeljnog vojnog roka. Kazao je da će on trajati dva mjeseca koliko traje i obuka dragovoljnih ročnika, iako je osobno bio za to da traje tri ili četiri mjeseca. MORH je kadrovski, smještajno i opremom spreman za prihvat ročnika, a obuka će, očekuje, početi najesen, nakon što se u Hrvatskome saboru, kao preduvjet, usvoje sve potrebne izmjene zakona. "Sve je spremno za vojni rok, smještaj, oprema, instruktori", kazao je. Obuka će provoditi u Kninu, Požegi i Slunju, a ovisno o tome koliki će biti odaziv moguće su i dodatne lokacije, “ovisno o broju onih koji se neće pozivati na priziv savjesti već se odlučiti za temeljno vojno osposobljavanje”. One koji se odluče na priziv savjesti “preuzet će MUP”, dodao je, te će dio njih biti na raspolaganju civilnoj zaštiti, a dio kao ispomoć u raznim institucijama (bolnice, ustanove i sl).

Godišnje bi trebalo biti pet generacija, a potencijal je između 18 i 20 tisuća ročnika. Trošak po generaciji trebao bi biti oko 4 milijuna eura, a ukupno bi godišnje to iznosilo 20 milijuna eura. Ročnicima bi vrijeme provedeno na vojnom roku išlo u radni staž, a dobili bi i naknadu.

Ročnici će za dva mjeseca obuke, koji se računaju u radni staž, dobiti 2.200 eura te imati prednost pri zapošljavanju u državnoj upravi, objavio je Danas.hr. "Nakon završetka temeljnog vojnog osposobljavanja ti ročnici također stječu pravo da se izravno mogu prijaviti za djelatnu vojnu službu. Oni koji se neće prijavit će dobiti raspored u razvrstanu pričuvu", kazao je general-pukovnik Tihomir Kundid, načelnik Glavnog stožera OSRH-a. Studenti će moći odgoditi služenje do 30. godine, dok će zaposleni biti zaštićeni od otkaza tijekom služenja vojnog roka.

Podsjetimo, još davne 2008. godine zamrznut je obavezni vojni rok u Hrvatskoj. On je bio zamijenjen dobrovoljnim služenjem na koji su se mogli prijaviti svi mladići i djevojke od 18 do 30 godina.