Pomoći će uvijek kada može, ali ne novcem, jer previše je bilo prevara

Zašto baš ja? Pa nije to ništa posebno, nisam ja bitna, nisam ja jedina koja pomaže, samo imam vremena u životu – uporno se od novinarske znatiželje branila Marija Šapina, kako se ispostavilo, skromna i nenametljiva volonterka i humanitarka iz Velike Gorice.

No želja da u ove blagdanske dane, osim na potrebite, svrnemo pogled i na one koji im posvećuju svoje vrijeme, pa i svoje živote, ipak je bila presnažna pa nam je 31-godišnjakinja naposljetku odškrinula vrata u svoj svijet prepun dobrote i topline za bolesnu djecu, siromašne starce, nezbrinute životinje... za sve najslabije karike u društvu.

- Oduvijek – glasi Marijin odgovor na pitanje otkad pomaže drugima.

- Još otkako sam kao dijete šetala s mamom po gradu bilo mi je sasvim normalno udijeliti novac prosjaku. Bitno mi je ne osjećati se beskorisno. Ako mogu nekome pomoći, pomoći ću – kaže Marija.

Njezin alat su društvene mreže

A pomogla je, itekako. Pokrenula je nebrojene humanitarne akcije, a njezin najvažniji alat su društvene mreže. Ondje najčešće doznaje informacije o potrebitima, a u virtualnom svijetu oglašava i potragu za pomoći u hrani ili odjeći, nikad u novcu. Previše je, kaže, bilo manipulacija novcem, pa ne želi imati posla s time, a želi li netko uplatiti za pomoć Marija će ga uputiti na žiro račun potrebite obitelji.

Ona pak sjeda u automobil, prikuplja pomoć na različitim adresama, dobar dio kupuje iz vlastitog džepa i naposljetku razvozi prikupljeno na adrese potrebitih. Udaljenost joj ne znači ništa: nekad je to Zagreb, nekad Topusko, Mariji je posve svejedno.

- Obiteljima koje su pod ovrhama je najteže. Oni doslovno traže nekoliko kilograma brašna, ulja i šećera, a ako imaju dijete onda i dječju hranu i pelene – kaže naša sugovornica Marija Šapina, dodajući kako je najosjetljivija na bolesnu djecu.

Stoga je trenutačno fokusirana na humanitarnu akciju za četverogodišnju Anastasiju kojoj je potrebna umjetna pužnica.

- Prijateljica me pitala mogu li na Facebooku podijeliti jednu obavijest, što sam, naravno, učinila. Ubrzo sam se i sama javila mami djevojčice i tada sam doznala, jer nevolja nikada ne dolazi sama, da je gospođa samohrana majka. No sada smo pri kraju akcije: do potrebnih 157 tisuća kuna nedostaje još 30-ak tisuća i sigurna sam da ćemo uz pomoć dobrih ljudi skupiti preostali iznos – kaže Marija Šapina.

Osobito je potresaju životne situacije kada se dijete bori za život, pa je cijelu sebe dala malenoj Riti Knežević, djevojčici kojoj je na Rebru početkom 2018. transplantirano srce i svakodnevno joj odlazila u posjet, jer njezini najbliži nisu bili u mogućnosti. U to vrijeme, upoznala su je sva djeca u bolnici jer je znala “paradirati” u kostimu i iz tog joj je vremena ostao nadimak “Mara bubamara”.

- Ritina je priča za mene posebna i najviše me je potresla. Djevojčica je provela godinu dana u bolnici čekajući zapravo da neko dijete umre kako bi dobila njegovo srce. Otac je nije priznavao, a majka i očuh radili su po cijele dane i brinuli se o drugoj djeci pa sam ja svaki svoj slobodan trenutak provodila u bolnici. “Skompala” sam se s djecom, osobljem i svim mamama. Prije točno godinu dana Rita je bila u velikoj opasnosti: imala je samo devet kilograma, gubila se na trenutke, a onda je na Sveta tri kralja konačno, u zadnji trenutak, dobila srce po koje je u Beč išao Vladin avion. Sjećam se, bili su to traumatični blagdani i dok sam kitila bor bilo mi je jako teško jer sam gubila nadu, a jedina božićna želja bila mi je da Rita ozdravi i da ove godine s osmijehom stavljam kuglice na bor. Tako je i bilo – prisjeća se Marija.

S njom radi i njezina obitelj

Također, inicirala je prikupljanje pomoći za operaciju djevojčice Lane u Njemačkoj, kako bi i mama mogla otputovati s bolesnom kćeri, kao i za operaciju malenog Deena u Austriji. Nedavno je pomogla i obitelji iz Topuskog: riječ je o majci triju djevojčica - Marine, Sare i Andreje – a u samo nekoliko dana prikupila je hranu, odjeću, obuću... pun kombi stvari koji je vozio Marijin brat. Podržava je, naime, cijela obitelj.

Inače, Marija je vegetarijanka, ne voli meso ii cigarete, ali voli glazbu od koje i živi. Pjeva, naime, s bendom Prestige, pa kada kaže da pomaže ljudima “jer ima vremena”, Marija zapravo želi reći kako joj to omogućuje njezin bioritam jer zbog prirode posla radi noću, pa je slobodna tijekom dana – i na raspolaganju potrebitima.

Inače, ovaj stil života prati i njezin dugogodišnji partner s kojim i živi, a koji svira u pratećem bendu. S njima živi i rotvajlerica Bonnie koju su udomili, nakon što je Mariji dozlogrdilo gledati psa kako čuva obližnje skladište ograđeno žicom. Sada je Bonnie, dakako, ravnopravni član obitelji.

Kroz Marijin dom prošao je nepoznat broj potrebitih životinja, a obitelj ima još dva udomljena psa, koji su trenutačno kod Marijine majke. Po horoskopu je lav, točnije, lavica pa se teško oteti dojmu da je njezina nepresušna energija bila zapisana i u zvijezdama.

Što joj je najveća nagrada u humanitarnom radu?

- Sretna sam kad vidim suze radosnice dok ljudi otvaraju pakete koje sam im donijela, ali ja doista mislim da ne radim ništa posebno, samo imam dovoljno vremena – rekla je Velikogoričanka Marija Šapina, ostajući dosljedna u svojoj skromnosti, baš kao i u davanju sebe drugima.