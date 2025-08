Nawrocki baca rukavicu Tusku: Poljska pred dramatičnim obračunom za vlast

Novi nacionalistički predsjednik Poljske i liberalni premijer Donald Tusk sukobit će se oko domaćih reformi, ali mogu pronaći zajednički jezik u jačanju vojske. Karol Nawrocki danas polaže prisegu na petogodišnji mandat predsjednika Poljske, no to neće biti sretan dan za poljskog premijera Donalda Tuska. Nawrockijeva tijesna izborna pobjeda u lipnju — nacionalista koji se otvoreno svrstao uz američkog predsjednika Donalda Trumpa — nanijela je snažan udarac političkim izgledima vladajuće koalicije koju predvodi proeuropski centrist Tusk. To prijeti zaustavljanjem zakonodavne agende pete najveće zemlje EU-a te usporavanjem napora da se obnovi vladavina prava, što je dovelo do narušenih odnosa između Varšave i Bruxellesa. No postoje pokušaji pronalaženja zajedničkih interesa između Nawrockog i centrista u područjima poput obrane — gdje se svi slažu da je Rusija neprijatelj, obavještava Politico.

„Pobjeda desničarskog oporbenog kandidata na predsjedničkim izborima radikalno je promijenila političku dinamiku Poljske, osujetivši planove liberalno-centrističke vlade da resetira svoj reformistički program“, napisao je Aleks Szczerbiak, profesor na Sveučilištu u Sussexu koji proučava poljsku politiku. Nawrocki nasljeđuje Andrzeja Dudu, kojeg je također podupirala nacionalistička stranka Pravo i pravda (PiS), a koji je sporo provodio Tuskovu agendu. Nawrocki obećava biti još agresivniji, nadajući se da će vladu prikazati kao neučinkovitu i time otvoriti put PiS-u za povratak na vlast 2027., na sljedećim parlamentarnim izborima.

Ben Stanley, politolog sa Sveučilišta SWPS u Varšavi, predviđa dvogodišnje nadmudrivanje između Nawrockog i Tuska. Sve ukazuje na burni obračun. Nedavna rekonstrukcija vlade dovela je na funkcije zagovornike oštre politike prema PiS-u, što signalizira Tuskovu spremnost da se suprotstavi Nawrockom. Novi ministar pravosuđa Waldemar Żurek, bivši sudac kojeg je PiS progonio zbog protivljenja reformama pravosuđa, već je počeo uklanjati suce koje je promovirao PiS. „Ovo je tek zagrijavanje“, našalio se Tusk na društvenim mrežama, reagirajući na bijes iz PiS-ovog tabora. Nawrocki je nazvao Tuska „najgorim premijerom od 1989. godine“, aludirajući na godinu pada komunizma.

Jedno od ključnih područja u kojem se očekuju sukobi je Tuskova stalna nastojanja da poništi promjene u pravosudnom sustavu koje je uvela prethodna PiS-ova vlada, a zbog kojih je Bruxelles zamrznuo milijarde eura sredstava EU-a zbog zabrinutosti oko urušavanja vladavine prava. Tusk je vratio novac obećanjima o obnovi demokratskih normi. No, učinio je malo na vraćanju neovisnosti pravosuđa i uklanjanju sudaca optuženih da su nezakonito imenovani, ponajviše zbog sporosti njegove vlade i otpora Dude. Nawrocki će vjerojatno nastaviti blokirati takve promjene. „Vlada će se suočiti s izuzetnim poteškoćama u razmontiravanju pravosudnih reformi svojih prethodnika iz Prava i pravde“, napisao je Szczerbiak.

Već stižu upozorenja iz Bruxellesa. „Važno je da institucije nastave pratiti reforme kako bi se osigurala stvarna podjela vlasti“, izjavila je Ana Catarina Mendes, potpredsjednica Socijalista i demokrata u Europskom parlamentu, koja je prošle godine predvodila izvješće o vladavini prava u Poljskoj. Nawrocki, koji kao predsjednik može predlagati zakone, obećao je progurati popularne mjere poput udvostručenja iznosa neoporezivog dohotka za građane — ideju koju je Tuskova vlada napustila zbog zabrinutosti oko proračunskog deficita. „Nawrocki će zasigurno htjeti dovesti vladu u nezgodan položaj predlažući mjere usklađene s ranijim obećanjima ili političkim ciljevima vlade koje ona nije uspjela ostvariti“, rekao je Stanley. Nawrocki je obećao obići Poljsku kako bi promovirao svoje porezne ideje, poput ukidanja poreza za obitelji s dvoje ili više djece, smanjenja stope PDV-a i drugih poreznih olakšica koje bi iscrpile proračun za desetke milijardi. Tusk je već uzvratio, rekavši prošlog tjedna: „Neću dopustiti gospodinu Nawrockom, kada bude položio prisegu kao predsjednik, da politički sabotira vladu.“

Nawrocki je također obećao staviti veto na sve zakone koji „mijenjaju oblik nacionalnog identiteta ili predaju poljski suverenitet vlastima izvan Republike“ — ubod prema EU-u, migracijskoj politici i pitanjima poput izmjene zakona o pobačaju i davanja većih prava LGBTQ+ osobama. Tusk je rekao: „Znam ustav napamet, osobito dijelove koji određuju odgovornosti predsjednika i vlade: predsjednik je predstavnik poljske države. Vlada vodi unutarnju i vanjsku politiku.“ No, dvojica muškaraca prepoznaju da će morati surađivati. Na svom prvom sastanku nakon izbora Tusk je pokrenuo pitanje nacionalne obrane i nastavka vojne potpore Ukrajini — pitanja koja nadilaze duboku političku podjelu u Poljskoj. „Obojica shvaćamo da je u najboljem interesu svih u Poljskoj da državne institucije, sviđale se one međusobno ili ne, moraju surađivati po ključnim pitanjima“, rekao je Tusk u lipnju. Nawrocki je također izjavio da Poljaci „očekuju da predsjednik i premijer razgovaraju i surađuju po pitanjima važnima za našu nacionalnu zajednicu.“ „Nastojat ću učiniti sigurnost ujedinjujućim pitanjem za sve Poljake“, rekao je Nawrocki za Defence24, internetski portal, u lipnju. Novi predsjednik je kazao da želi postići dogovor između svog ureda, vlade i parlamenta kako bi se „odredile razine financiranja obrane, glavni smjerovi razvoja sigurnosnog i obrambenog sustava Poljske, kao i povezane sposobnosti i zakonske regulative.“ No te riječi ne skrivaju nadolazeći sukob.

Tuskova sve neskladnija koalicija vjerojatno će pojačati rad na blokiranom zakonodavstvu koje se kreće od olakšavanja pristupa pobačaju, preko poništavanja PiS-ovog nasljeđa u pravosuđu, do pozivanja PiS-ovih čelnika na odgovornost za navodne zločine. Cilj bi bio pokazati da napredak blokira novi predsjednik. Vlada bi mogla zaključiti „da nema izbora nego krenuti u otvoreni frontalni sukob s gospodinom Nawrockim, nadajući se da će on pretjerati kako bi mogla svoje neuspjehe pripisati predsjedničkoj opstrukciji“, rekao je Szczerbiak. To će birače 2027. godine dovesti pred dilemu — podržati Tuskovu koaliciju i nastaviti sukob barem do kraja prvog mandata Nawrockog 2030., ili omogućiti jedinstvenu desničarsku vladu i predsjednika. „Sljedeći izbori u biti će ovisiti o pitanju je li bolje imati vladu s predsjednikom koji je može olakšati, ili je bolje osigurati da se ne vratimo na razdoblje 2015.–2023., kada su obje strane izvršne vlasti bile suučesnici u urušavanju demokracije“, rekao je Stanley, referirajući se na prethodni mandat PiS-a. To znači da jedna od najbrže rastućih ekonomija EU-a, bliski saveznik Sjedinjenih Država s najvećim postotnim izdvajanjima za obranu u NATO-u i ključni partner u pomaganju Ukrajini da se odupre Rusiji, čeka godine političkog zastoja.