Na meti europskih istražitelja Tomislav Tolušić, priveden i djelatnik Ministarstva poljoprivrede

Tomislav Tolušić, bivši ministar u Vladi Andreja Plenkovića zadnji je politički kapitalac koji se našao na meti istražitelja. Jer jutros je policija, po nalogu Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO) pokucala na vrata njegove obiteljske kuće u Virovitici. Večernji doznaje da mu se kuća pretražuje zbog tzv. vinske omotnice, ali i zbog još nekih stvari koje su tijekom izvida oko njega zainteresirali EPPO. Osim njega, osumnjičena je još jedna osoba. Doznajemo kako je uz Tolušića uhićen i jedan djelatnik Ministarstva poljoprivrede zaposlen u županijskoj ispostavi u Virovitici.

O svemu se oglasio i EPPO.

– U suradnji s hrvatskim Policijskim nacionalnim uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, EPPO provodi hitne dokazne radnje danas, 7. srpnja 2022. godine, u Hrvatskoj. Navedene radnje odnose se na dvije osobe zbog sumnje na počinjenje subvencijske prijevare i zlouporabe položaja i ovlasti vezano uz dva natječaja u vinskom sektoru, koje je raspisala hrvatska Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Ta je dva natječaja sufinancirala Europska unija, navodi EPPO.

EPPO će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju, o čemu će pravodobno obavijestiti javnost. Do tada neće biti objavljivane nikakve dodatne pojedinosti.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL 31.03.2021., Osijek - Novosagradjena vinarija bivseg ministra Tomislava Tolusica. Photo: Davor Javorovic/PIXSELL

O slučaju se oglasio i MUP

Policijski službenici Policijskog nacionalnog ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta Služba Osijek po nalogu Ureda europskog javnog tužitelja u Republici Hrvatskoj provode kriminalističko istraživanje zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela iz domene gospodarskog kriminaliteta (subvencijska prijevara, zlouporaba položaja i poticanje na zlouporabu položaja).



Kriminalističkim istraživanjem obuhvaćene su dvije osobe s područja Policijske uprave virovitičko-podravske, jedan bivši državni dužnosnik i jedan zaposlenik tijela državne uprave. U tijeku je provođenje više dokaznih radnji, a nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja policija će protiv osumnjičenih osoba podnijeti kaznenu prijavu Uredu europskog tužitelja u Republici Hrvatskoj, kada ćemo biti u mogućnosti objaviti priopćenje s više detalja.

Poticaji od 2,5 milijuna kuna

Podsjetimo, nakon što se doznalo da je Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju dodijelila bivšem ministru poljoprivrede Tomislavu Tolušiću bespovratnih 2,5 milijuna kuna za vinariju koju je počeo graditi u svibnju 2020., postavilo se pitanje koliko je to korektno s obzirom na poziciju koju je obnašao.

– Normalan sam, običan građanin i svatko tko želi ulagati u proizvodnju vina se mogao javiti. Prije nego što sam se javio na natječaj, pitao sam Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa mogu li se javiti i oni su odgovorili potvrdno – kazao je Tolušić tada za medije.

Na pitanje o pravilniku za natječaj dodjele bespovratnih sredstava na temelju kojeg je dobio natječaj, Tolušić je tada naveo kako ga je on potpisao tijekom svojeg mandata. No, nije ga pisao on već službenici i skoro identični pravilnik bio je na snazi prethodne četiri godine. Novac iz vinske omotnice koji je bio na raspolaganju dosad se nije potrošio pa nema govora, ističe, da je on imao prednost umjesto nekoga drugog. Bivši ministar poljoprivrede naveo je kako mu nisu poticaje od 2,5 milijuna kuna odobrili njegovi ljudi.

Osvrnuo se Tolušić tada i na napise o podrijetlu novca. Kazao je da je vinarija vrijedna 4,2 milijuna kuna, a uz poticaje, prodao je stan u Zagrebu, što lako može provjeriti Porezna uprava.

– Radim i nikada nisam bio sretniji i zadovoljniji. Fizičkim radom odmaram se od zadnje četiri godine. A vjerujem da ću imati i dobar proizvod – poručio je tada bivši ministar.

Bivši ministar Tolušić samo za Večernji otkrio je detalje svog novog biznisa.

– Parcela koju smo kupili, zapravo napušteno poljoprivredno zemljište, nadovezuje se na vikendicu moga pokojnog oca i naš vinograd, koji smo sad iskrčili jer sadimo novi. Od rođenja sam u vinogradu, ali smo otac i ja to radili za svoje potrebe i gušt. Prije dvije godine odlučili smo se zajednički, obiteljski posvetiti vinogradu. Nisam bio zadovoljan onime što sam radio do tada, ispunjavalo me financijski, ali se nisam osjećao dobro. Izgubio sam strast, a raditi nešto bez strasti, nema smisla. Nemam više nikakve veze s politikom – govorio je Tolušić za Večernji, a cijelu reportažu pročitajte ovdje.