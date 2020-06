'Pokaži koliko si butelja popio, koliko juha od školjki polokao, koliko bifteka proždro'

Bivši saborski zastupnik Živog zida Branimir Bunjac preko Facebooka se obračunao sa svojim bivšim stranačkim vođom i kumom Ivanom Viliborom Sinčićem.

Predbacio mu je kako je prebrzo podlegao čarima visoke politike te da se jako promijenio.

Njegov status prenosimo u cijelosti:

"E MOJ SINČIĆU

Dragi moj Ivane Vilibore Sinčiću, nekada si bio moja nada i nada cijelog hrvatskog naroda. Zajedno sa stotinama aktivista gradili smo pokret čije poruke su snažno odjeknule i izvan granica Hrvatske. Ginuli smo jedni za druge, stvarali duh otpora pred kojim su se tresle gaće svim zlotvorima ovoga svijeta.

Bio je takav veličanstveni osjećaj nositi majicu Živoga zida na javnom mjestu.

Međutim, dragi moj Sinčiću, vrlo brzo, prebrzo, podlegnuo si "čarima" visoke politike. Promijenio si se i to jako. Počeli su te zanimati lagodan život i provođenje krajnje samovolje. Odricao si se ljudi koji su te digli jednog po jednog, hladno, bešćutno i neljudski. U velikom finalu odrekao si se svog najboljeg čovjeka, kolege i vjenčanog kuma, mene, Branimira Bunjca.

Da, dragi moj Sinčiću, ujesen 2018. ja, sam bio taj, uz asistenciju samozatajnog Ivana Dokše, koji je dovukao Živi zid do 13,5 posto rejtinga, do toga da smo preskočili SDP. Upravo moji žestoki sukobi sa Plenkovićem i Reinerom, koji su pogledani milijunima puta, bili su katapult koji nas je lansirao tamo gdje smo samo sanjali biti.

I što ste nakon toga napravili? Već u siječnju ste ti i Pernar taj rejting prepolovili sramotnom pričom o Abecedi demokracije, tupavim forsiranjem priče o vitaminu C i nadasve razbijanjem najjače organizacije ŽZ, one u Rijeci, koja je poput požara djelovala na moral našega članstva. Sve ste to učinili meni iza leđa, iako sam bio ne samo saborski zastupnik, već i potpredsjednik stranke.

Uslijedili su EU izbori, za koje je lista napravljena u tvojoj spavaćoj sobi, e da bi na njoj završili ljubavnici i ljubavnice, rodijaci i "prsate plavuše" (jer to narod voli!) totalni anonimusi nečlanovi Živoga zida, propali sindikalisti i druge teške štetočine. Na listi nije bilo ni Pernara, ni Lovrinovića ni Aleksića iako sam ti do zadnjeg dana govorio da ih uključiš u izbore. Lista je neslavno propala, a da ti ja, sa 5. mjesta na listi, nisam donio 9 tisuća preferencijalnih glasova NIKADA, Sinčiću moj, ne bi ti vidio Brisela.

Da si me znao cijeniti i zadržati, a tražio sam samo ljudski odnos, danas bi Živi zid imao barem 15 čistih mandata na dlanu, bez ikakvih koalicija. Nisi shvaćao, ali sada ćeš shvatiti, da sam ja bio karika koja nas je sve spajala, lokomotiva koja je vukla i lice koje je svima vama davalo neko naličje.

Da, Sinčiću moj, možeš ti sad navući na liste sve moguće, već sto puta potrošene face, staviti 100 Vuletića, Petrina i Babića, ali svi oni zajedno ne vrijede ti ko jedan Bunjac.

Zapamti, Sinčiću, ta tvoja novokomponirana živozidaška mladost (sve redom ljudi u 6-om i 7-om desetljeću života) će odmah nakon proglašenja izbornih rezultata trčati u naručje HDZ-a i SDP-a da bi se prodala za jedan kredit, za radna mjesta svojim obiteljima, za nekakvu bijednu foteljicu.

Pa dobro, Sinčiću, zar nisi ništa naučio iz slučajeva Runtić, Škibola, Mišić i Juro Martinović?

Ali da, stavio bi ti na listu članove stranke, kad bi ih imao, da ih nisu tvoja draga ženica i njezin liebling, veliki glavni tajnik, sve redom razjurili, u strahu da njih, nepojmljive veličine, ne bi ugrozili na bilo koji način.

Međutim, koga uopće briga za kandidate i politike, jel? Bitno je, da se dobije mjesečna pinka od 30 tisuća kuna po zastupniku s kojima će tvoja obitelj raspolagati po slobodnoj volji.

Da, Slinčiću, javno te pozivam i tražim da pokažeš stranačke fakture od najskupljih restorana i hotela u kojima si nebrojeno puta odsjedao. Pokaži koliko si butelja popio, koliko juha od školjki polokao, koliko bifteka proždro. Pokaži fakture za putne troškove, objasni kako su se potrošile stotine tisuća kuna za "PR usluge" koje ne vrijede pišljiva boba, kako su se davali enormni iznosi mainstream medijima protiv kojih smo se navodno borili.

Pozovi neovisne procjenitelje neka utvrde koliki je stvarni novac ulupan u tvoju kuću u podsljemenskoj zoni, neka otvore tvoje ormare i izračunaju cijenu odijela i cipela koje imaš.

Objasni kako si i koliko koristio stranački auto, koliko se usput naplaćao taksija i avionskih karti, dok su istodobno tvoji najvjerniji aktivisti putovali na deložacije autostopom, stajali gladni na štandovima po cijele dane, volontirali na tisuće sati.

Objasni kako si i na što potrošio silni stranački novac dobiven iz proračuna, ti koji si organizirao referendum da se stranke - ne financiraju iz proračuna!

Objasni zašto si lagao hrvatski narod pričom da su skupio 400 tisuća referendumskih potpisa, a nisi ih u ruci imao ni sto tisuća.

Objasni zašto nikada nisi proveo nikakve niti najnamještenije unutarstranačke izbore, iako si ih obećavao mnogo puta.

Objasni zašto si lagao o diplomi svoje žene i tko u stranci snima UDBAške filmiće?

Eh, Sinčiću moj, da si u prilici dobiti 151 mandat nikada ti ne bi proveo niti jednu jedinu reformu, jer niti imaš znanja niti imaš hrabrosti niti karaktera.

Kad bi tvoja ekipa plaćenika došla na vlast tek tada bi Hrvatska znala što je diktatura, što su nepotizam i korupcija, što znači podobnost, kako se rasipa proračunski novac, što predstavlja krkanluk svih vrsta.

Svaki kamen bi zaplakao za HDZ-om kad bi vidio strahotu tvoga upravljanja zemljom.

Eto, Sinčiću moj, sad smo neke stvari raščistili. Otišao sam od tebe jer želim čistu savjest i jer volim svoj narod, a tako će učiniti i svaki birač koji ima priliku sagledati barem donekle lice i naličje tvoje beskrupulozne izdaje."