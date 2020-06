Sinčić: Ako ne dođe do korjenitih promjena prijeti nam refeudalizacija

Ukoliko ne dođe do korjenitih promjena u poljoprivredi Hrvatskoj prijeti refeudalizacija gdje će oni podobni dobivati velike površine poljoprivredne zemlje za obradu dok će svi oni drugi propadati i biti prinuđeni da za te podobne rade kao nadničari. Pri tome će svi ruralni prostori dodatno opustjeti, rekao je predsjednik Živoga zida Ivan Vilibor Sinčić na konferenciji za novinare koja je danas održana u Vinkovcima gdje se govorilo o problemu mladih poljoprivrednika koji ne mogu dobiti dovoljno zemlje.

Sinčić je podsjetio kako je 2018. godine donesen novi Zakon o poljoprivrednom zemljištu i Zakon o OPG-ima i da je tadašnji ministar Tomislav Tolušić u to vrijeme govorio kako će oni dignuti selo.

- Ništa se nije dogodilo. Hrvatska poljoprivreda je nefunkcionalna, neprovediva i paralizirana. Zakoni se pišu za velike, kojima se dijele i poticaji, dok velika većina malih poljoprivrednika, a njih je 97 posto, je ostavljena po strani i ne mogu ništa. Pri tome je sve puno korupcije i pogodovanja gdje odgovorne osobe poticaje dijele sebi ili članovima svoje obitelji. Pokušali smo spomenute zakone popraviti kroz amandmane ali su svi oni odbačeni, rekao je Sinčić.

Kaže i kako u svim daljim koracima, pisanju zakona i slično treba prije svega slušati struku i hrvatsku poljoprivredu prilagoditi potrebama velike većine hrvatskih poljoprivrednika, a njih je 97 posto.

- Ne možemo se mi rukovoditi iskustvima, primjera radi, Australije gdje 1000 hektara ne znači ništa. Hrvatska ima svoje posebnosti i zato treba slušati struku i same poljoprivrednike, istakao je Sinčić.

Konferencija za novinare održana je kod njive Marka Katića iz Vinkovaca čiji OPG obrađuje oko 4 hektara zemlje. Bave se proizvodnjom povrća ali su, kako je rekao sam Katić, na ivici da od svega odustanu, spakiraju kofere i krenu preko granice gdje će za svoj rad biti adekvatno i plaćeni.

- Možemo izgurati još ovu jesen ali onda, ako se nešto ne promijeni, mi više nemamo izlaza jer nemamo dovoljno zemlje radi plodoreda. Pokušavali smo doći do još zemlje, ali ne možemo jer se ona dijeli na kapaljku, a u to kako je ona ranije podijeljena neću govoriti. Mislim kako bi svaki mali vlasnik OPG-a trebao imati 5 hektara i da bude s tim zadovoljan. Inače, ja nisam jedini koji ne mogu do još zemlje jer takvih primjera na desetke, rekao je Katić.

Kada je riječ o otkupu češnjaka kaže kako je tu donekle sve u redu iako su cijene preniske. Pojasnio je kako po trgovinama cijena za kilogram kineskog češnjaka raste i do 45 kuna dok se njihov domaći češnjak otkupljuje po cijeni od 18 kuna.