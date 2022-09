Poginulo više od 1400 ljudi, pojavile se i bolesti: Kako klimatske promjene uništavaju Pakistan

Rekordne poplave u Pakistanu uzrokovane rekordnim monsunskim kišama i topljenjem glečera na sjevernim planinskim regijama Pakistana odnijele su do sada živote više od 1400 ljudi, a utjecale na još 33 milijuna otplavljujući im kuće, ceste, pruge, stoku i usjeve. Procjena je da su do sada štete dostigle više od 30 milijardi dolara što je trostruko u odnosu na inicijalnu procjenu koja je, dakle, bila deset milijardi.



Poplave su donijele i bolesti. U Karachiju je izbila dengue groznica, a u bolnice se dnevno javlja na stotine i tisuće pacijenata s različitim tegobama. Sama zaraza dengue virusom za 50 je posto veća nego lani. Sada se u organiziranim logorskim smještajima nalazi gotovo 600.000 ljudi po cijeloj zemlji, a zdravstvena bi se kriza mogla raširiti do razmjera katastrofe. Poplave prijete i glađu s obzirom na to da je uništeno oko 70 posto usjeva riže i kukuruza. Temeljni uzročnik svega navedenoga su klimatske promjene koje su najprije uzrokovale toplinski udar koji je pomogao topljenju glečera da bi nakon toga nastupile monsunske kiše.