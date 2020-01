Pobuna u HSS-u, ne žele Beljaka

Zelena, avangardna, čovjeku posvećena stranka – takav je HSS danas, barem pita li se one koji su krojili stranačku biografiju za internetske mu stranice.

A kojem točno čovjeku, pitaju se ovih dana u onim redovima “seljaka” koji su odlučili ignorirati naredbu svog vrha, odnosno zaključak upućen na adrese županijskih organizacija u kojemu ih se poziva da opomenu članove koji su javno kritizirali predsjednika HSS-a Krešu Beljaka.

S njima se, eto, ne može labavo jer prozivanje prvog čovjeka stranke da odstupi sa svoje pozicije zbog tvita u kojem on odobrava udbaška ubojstva, objasnio je u pismu županijama glavni tajnik HSS-a Željko Lenart, kršenje je stranačkog Statuta.

Molili smo da se ne ponavlja

Dodatno je onda Lenart pojasnio kako će oni koji odbiju suradnju biti suspendirani, a ljestve mu je u tom objašnjavanju držao i kolega politički tajnik Branko Vukšić, koji je dodao da svatko tko se ne slaže s predsjednikom, može izaći iz stranke.

Da nisu, međutim, problem oni koji se ne slažu, već da upravo u Beljakovu grmu leži zec, kazao nam je jučer Boro Bašljan, predsjednik Županijske organizacije HSS-a Bjelovarsko-bilogorske, koji je jednostavno odbio bilo koga za bilo što opomenuti.

– Članovi su reagirali na njegovu izjavu o Udbi, ali nije to prvi put da izjavljuje nešto s čime se ne slažu. Molili smo da se ne ponavljaju takve stvari, ali očito uzalud. Morate razumjeti da je u članstvu puno ljudi čije su obitelji bile žrtve totalitarnih režima – kaže nam Boro Bašljan, koji ističe da je njegov županijski odbor drugi po izbornim rezultatima u državi. Nisu oni od jučer, ističe Bašljan.

– Na izbornoj je skupštini Krešo Beljak rekao da će slušati što mu poručuje članstvo s terena. Pa možda je vrijeme da posluša – govori predsjednik Županijske organizacije HSS-a Bjelovarsko-bilogorske, koji za “verbalni delikt” nije, kako je trebao po nalogu, opomenuo gradonačelnika Čazme Dinka Piraka. Da on ima svoju glavu i vrlo dobro zna što i kako radi, pojasnio nam je sam Čazmanac.

– U stranci sam 25 godina, od čega sam 21 godinu gradonačelnik. Predsjednik sam gradske organizacije HSS-a, potpredsjednik županijske i član sam glavnog odbora. Moja gradska organizacija nikad nije izgubila lokalne izbore, a ovo što Krešo Beljak radi nepopravljivo je i ne može se samo tako pustiti – rekao je Dinko Pirak, koji se osvrnuo i na Lenartovu izjavu o tome da može napustiti stranku ako se ne slaže s predsjednikom.

Glavni tajnik, kaže Pirak, neće mu ništa određivati.

– Taj dopis koji je upućen županijskim čelnicima da moraju biti gestapovci sulud je, a meni ne pada na pamet da napuštam stranku. Zna se tko treba otići – kaže gradonačelnik Čazme, koji će, ne ode li Beljak sam, za oproštaj od njega morati pričekati tek kad prođu parlamentarni izbori. Jer unutarstranački u HSS-u tek su tad na redu.

– Da se razumijemo, Krešo Beljak legitimni je predsjednik stranke, izabrali su ga delegati, samo što je to postao na prijevaru. Govorio je tada o samostalnosti HSS-a, o kretanju među ljudima, pitao što mi ostali u svojim gradićima i selima radimo. A on? Privatizira stranku. Pa većina trenutačnih delegata su Samoborci, dolaze iz grada u kojem je on gradonačelnik – kaže Pirak pa dodaje kako je u vrijeme kad je predsjednik HSS-a bio Branko Hrg stranka imala 40-ak tisuća članova, a danas ih je između 1500 i dvije tisuće.

Mora biti poštovanja

Je li upravo on odgovoran za ovaj pad brojnosti ljudstva koji se dogodio unatrag tri godine, Krešu Beljaka jučer nismo uspjeli pitati jer se na telefon nije javljao. Preksinoć je, pak, rekao da o ostavci ne razmišlja, a “pojedinci koji pokušavaju dobiti medijski prostor, iako krše Statut i interne dogovore, očito su instrumentalizirani s neke druge strane”.

S koje, oni koji su zatražili njegovu ostavku zbog izjave o Udbi, nemaju pojma. Da se stranka ne može tako svesti na jednu osobu, kaže nam bivši ministar Božidar Pankretić, kojega mnogi vide kao potencijalnog čelnika HSS-a, ali on sam poručuje da se u politiku ne vraća, iako će član stranke uvijek ostati.

– Predsjednik HSS-a mora imati na pameti da je to stranka kao i sve druge, u smislu da u njoj ima i onih koji su malo više lijevo, i onih malo više desno, a mudrost je to pomiriti. Ne može se izbacivati svatko tko pokaže grbav prst – kaže Pankretić, pa dodaje da to nije u redu jer za stranku su ljudi ginuli, nije dobivena na poklon.

Dobar predsjednik, ističe Pankretić, mora imati oko sebe druge lidere iz stranke koji ga poštuju, a Beljaku to pomalo, kaže, nedostaje. Kakav je samoborski gradonačelnik kao čelnik stranke, ocjenjivati nije želio Ivan Zvonimir Čičak koji je HSS obnovio prije izbora 1990.

– Političke lekcije ja mu neću dijeliti, ali model po kojem radi nije onaj HSS-a. Tolerancija, nenasilje, razumijevanje i demokracija glavna su načela, a svako gušenje unutar stranke jednostavno nije demokracija – kazao je Čičak, a na pitanje što misli o izjavi vrha stranke odakle su neposlušne nazvali “spavačima koji stranci žele zlo”, rekao je:

– A čujte, pa možda imaju apneju. Ne vidim inače baš kako je tvrdo spavao, recimo, čovjek koji je 20 godina gradonačelnik Čazme. Pa valjda je nešto radio – veli nam Ivan Zvonimir Čičak pa dodaje da se on, da je predsjednik stranke, nikad ne bi doveo u Beljakovu poziciju jer nikad ne bi koristio takav rječnik. Da je situacija žalosna, kaže, pak, Nenad Matić, inače Beljakov protivnik na posljednjim unutarstranačkim izborima i bivši predsjednik zagrebačkog ogranka stranke. On je iz HSS-a otišao 2017., nakon što je u njoj proveo 22 godine.

– Posljednja događanja s tvitom i verbalnim deliktom samo su nastavak ponašanja Kreše Beljaka, koji je HSS ubio – kaže Matić pa podsjeća na to da zagrebački ogranak stranke nema predsjednika već godinu i pol. Povjerenik je upravo Beljak.