Plenković: Po Srbiji sam baš ja glavni ustaša u Hrvatskoj. Oni će imati deal s Putinom, a mi ćemo biti što - korisne budale?

Premijer Andrej Plenković komentirao je pred stranim novinarima, dok je ulazio na summit Europske političke zajednice u Pragu, optužbe iz Srbije da ta zemlja ne može preko Krka i Janafa uvoziit rusku naftu zbog stava Hrvatske pri odlučivanju o osmom paketu sankcija u Vijeću EU.

- Nije to naš stav, to je stav Europske unije. Svaka zemlja koja dolazi na ovaj događaj, u ovom trenutku europske povijesti, trebala bi, prvo, poštovati režim sankcija protiv Rusije i, drugo, pokazati solidarnost s Ukrajinom. Srbija može u bilo kojem trenutku uvoziti bilo kakvu naftu, osim iz Rusije, dovesti je do naše luke na Krku i kroz naš naftovod do Srbije. Nema problema. Osim ruske nafte - rekao je premijer Plenković.

Kasnije je, također na ulasku na summitu u pragu, dao opširniju izjavu hrvatskim novinarima.

- Sve što se donosilo na razini EU donosilo se zajednički. To je stav svih članica EU. Drugo, Srbija ne može sjediti na dvije stolice. Ne može očekivati iskorake naprijed u europskoj perspektivi, a ne poštivati nijedne sankcije prema Rusiji. Nek' se malo bolje raspitaju, bilo je puno zemalja koje nisu vidjele nikakvu potrebu za derogacijom. Da je Srbija ugrožena u pogledu nafte, da ljudi neće moći raditi, da će im gospodarstvo biti na koljenima, to je dugo pitanje, ali nijednog argumenta tog tipa nije bilo. Dati derogaciju da Srbija ima jeftinu rusku naftu koja će doći u hrvatske luke i otići Janafom u Srbiju, gdje će oni imati jeftiniju naftu zbog deala s Putinom u ovim okolnositma gdje on radi agresiju na Ukrajinu... A mi ćemo biti tu što: korisne budale? - rekao je premijer Plenković.

Smatra kako je srbijanska retorika nenormalna'.

- Cijelo vrijeme postoji jedna nenormalna retorika koja dolazi iz Srbije, od Vučića, Brnabić, ili trbuhozboraca, tabloida. Ja sam prvi put doživio ove godine da sam ja baš glavni ustaša u Hrvatskoj, da je ovo najustaškija vlada u Hrvatskoj. To naravno svi u Hrvatskoj potvrđuju, baš ovi krajnje desni. Oni to govore i inače stalno. Za njih smo antikristi, komunisti, Jugoslaveni, ne znam što, a za ove smo valjda ustaše. To je jedna retorika van svih okvira i van svake pameti - rekao je.

Na pitanje po čemu će mjeriti uspješnost sastanka u Pragu, Plenković je kazao:

- Drago mi je što smo se našli da raspravimo kako možemo bolje i gdje smo trenutno. Hoćemo li postići koncenzus oko svih tema, to ćemo vidjeti, ali ovo je prvi pokušaj dijaloga. Puno nas je, nije lako držati raspravu s toliko šefova Vlada.

Komentirao je i najave o ograničavanju cijena plina unutar EU.

- Svi znamo da ćemo proći kroz jesen i zimu, a sada moramo učiniti europski napor glede ograničenja cijena plina. Tu jedna država može teško nešto napraviti - kazao je.

Osvrnuo se i na današnji sastanak Antikorupcijskog vijeća na kojem je održano saslušanje optuženika Dragana Kovačevića.

- On je komercijalni dokument između dvije kompanije, a gašenje sisačke rafinerije je odluka Ine. To su sve poslovne odluke, a sada ovaj jad i čemer da se dovodi USKOK-ovog optuženika koji dolazi s političkom agendom da spasi sebe i pokuša baciti u eter teme o nekakvim sastancima, to je iskreno sve skupa smiješno i puno govori o njemu. On u svemu skupa nije sam, a oporba mu u tome asistira. Ljudi na kraju shvaćaju tko im osigurava gospodarski rast - komentirao je.

- Sad smo se spustili na razinu ispod kamena, to je strašno na što se svela politika u Hrvatskoj - dodao je te se dotaknuo sastanka kojeg je Kovačević spominjao te kazao kako su ga ''informirali na tom sastanku'' te ''da je kasnije taj memorandum i dogovoren''.

Izrazio je i sućut obitelji zbog smrti Ankice Tuđman, supruge prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana.

- Bila je uvijek uz bivšeg predsjednika i izrazito nam je žao što nas je napustila - zaključio je.

