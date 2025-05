FOTO Pogledajte ovu luksuznu vilu u Splitu s bazenom i pogledom na more: Prodaje se za 3.000 000 eura

Smještena u kvartu Bačvice, samo nekoliko koraka od Jadranskog mora, se nalazi ova vila s cijenom od 3.000.000 eura. Izgrađena 1962. godine, ova vila od 370 m² prošla je potpunu transformaciju 2019. godine.

Prostire se na četiri etaže a sastoji se od oaze za zabavu, koja uključuje biljarsku salu, kino dvoranu, vinoteku, kuhinju te spavaću sobu s kupaonicom. Iz suterena se izlazi direktno na terasu s bazenom i jacuzzijem. Prostrani dnevni boravak povezan je s kuhinjom i blagovaonicom, uz kupaonicu i spremište. Iz dnevnog boravka izlazi se na balkon i terasu s bazenom i jacuzzijem, dok kuhinja vodi na natkrivenu terasu, savršenu za objedovanje na otvorenom.

Na prvom katu se nalaze tri udobne spavaće sobe s balkonima i djelomičnim pogledom na more, dva kupaonice (jedna sa saunom) te dodatni prostor za pohranu. Na drugom katu se nalazi glavna spavaća soba s garderobom, privatnim uredom i panoramskim pogledom na more. Vila se prostire na 370 m² stambenog prostora, plus terase i garaža, smješteno na okućnici od 332 m².

Ima uređeno dvorište s bazenom i jacuzzijem, idealno za sunčanje ili okupljanja. Osim toga, ima centralno grijanje u cijelom objektu, podno grijanje u kupaonicama, video nadzor i alarmni sustav za dodatnu sigurnost. Više informacija o ovoj nekretnini možete pogledati na Njuškalu.