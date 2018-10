Plenković: Provest ćemo reformu tri najveća državna sustava

Kompromitacija tajnih izvida i odavanje posebnih mjera dodatno su narušili povjerenje u sustav, ocijenio je jučer u Saboru predsjednik Vlade Andrej Plenković predstavljajući, uoči druge godine mandata, godišnje izvješće Vlade te poručio da u Hrvatskoj nitko ne može i neće biti iznad zakona.

Cilj investicijski rejting

– Očekujem da pravosudne institucije savjesno, učinkovito i odgovorno izvršavaju svoje ovlasti u borbi protiv kriminala i političkih pritisaka, ali uz punu podršku Vlade – kazao je Plenković. Najavio je da će do kraja mandata nastaviti osnaživati vladavinu prava i jačati neovisnost i učinkovitost pravosudnih institucija i da se neće pokolebati u suzbijanju zloporaba i jačanju učinkovitosti. Zato se, kazao je, nastavlja ubrzana digitalizacija javnih usluga, intenziviranje mjera demografske revitalizacije, subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja i pružanje primjerene novčane i logističke potpore roditeljima. Bit će uvedena i obiteljska kartica koja će obiteljima s više djece omogućiti pogodnosti i progresivne popuste prema broju djece na razne usluge koje nude partneri te osmišljene dodatne mjere za privlačenje u domovinu Hrvata koji žive izvan Hrvatske.

– Na gospodarskom planu, dodatno ćemo smanjiti administrativno i porezno opterećenje gospodarstva i građana, koje će dovesti do otvaranja novih rad nih mjesta i investicija. Do kraja mandata, smanjivat ćemo javni dug i doseći investicijski rejting. Još bolje ćemo iskoristiti članstvo u EU, raditi na ulasku u schengenski prostor i provođenju strategije za uvođenje eura kao službene valute u suradnji s HNB-om – optimističan je premijer. Provest će, obećao je, reformu tri najveća državna sustava – mirovinskog, zdravstvenog i obrazovnog. Dovršit će strateške infrastrukturne provedbe, kao što su LNG terminal na Krku i Pelješki most, a pripremit će i veliku modernizaciju Hrvatskih željeznica.

– Svaka od mjera, na kojima svakodnevno radimo, trebala bi poboljšati pojedine aspekte života naših sugrađana, ali kao cjelina, doista, trebala bi mijenjati Hrvatsku i približiti je viziji uspješne i moderne države koja se jako brzo mijenja prilagođavajući se globalnim okolnostima. Nećemo štedjeti truda ni energije. A uvjeren sam da možemo uspjeti – poručio je Plenković.

Dočekao ga kaos

Prije najave planova do kraja mandata, premijer je podsjetio što je Vlada dosad napravila ustvrdivši kako ga je, kad je preuzimao vođenje države, dočekao kaos.

– Zatekli smo podijeljeno društvo, političku nestabilnost, visoku nezaposlenost, negativne demografske trendove, neodrživ mirovinski sustav i veliki broj blokiranih građana, preveliko porezno opterećenje, nesređene javne financije, sporo korištenje novca iz europskih fondova i sporo provođenje strukturnih reformi – rekao je Plenković kritizirajući tako zapravo prethodnu HDZ-ovu Vladu u kojoj je bila gotovo polovica njegovih ministara. Premijerov optimizam, očekivano, ne dijele oporbene stranke, no preveliko zadovoljstvo sadašnjim stanjem nije pokazao ni Plenkovićev partner u koaliciji, čelnik SDSS-a Milorad Pupovac koji je zaključio da su sve reforme, posebice one bitne za jačanje institucija, restrukturiranje gospodarskih subjekata, jačanje slobode i prava, stale nakon ulaska Hrvatske u EU.

– Loši duhovi nastoje uspostaviti kontrolu nad javnim mnijenjem – kritizira Pupovac. Mostovac Miro Bulj ustvrdio je da premijer očito živi s Alisom u zemlji čudesa, šef SDP-a Davor Bernardić kazao je da je izvještaj obmana, laganje i farsa i odmah zaslužuje prijevremene izbore, a IDS-ovac Boris Miletić, referirajući se na propast Uljanika, premijeru je uputio i “prijetnju”.

– Ako Uljanik nečinjenjem gurnete u stečaj, zaboravite na prenamjenu prostora na području Uljanika – upozorio je Miletić.

