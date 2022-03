Plenković: Orban je od mene saznao, pa je išao provjeriti i shvatio da su radari to registrirali kao nešto bezopasno

Mađarski premijer Viktor Orban, iznad čije je zemlje bespilotna letjelica koja se sinoć srušila u Zagrebu letjela 40-ak minuta, saznao je tu informaciju od hrvatskog premijera Andreja Plenkovića u francuskom Versaillesu i tek nakon te informacije išao je provjeriti jesu li mađarski radari išta registrirali.

- Odmah sam razgovarao s premijerom Orbanom. On nije znao tu informaciju. Dobio ju je od mene. Onda su oni pregledali svoju situaciju i shvatili da je to registrirano na radaru, ali kao nešto što je gotovo pa bezopasno. Ali nije normalno da se takva situacija dogodi. Moramo tu dignuti budnost. Ovo je ozbiljna situacija u kojoj sve službe moraju biti na maksimalnoj razini spremnosti - rekao je premijer Plenković po završetku neformalnog sastanka Europskog vijeća u Versaillesu, gdje su se okupili šefovi država ili vlada svih 27 članica EU. Svi sudionici tog summita sinoć su u dvorani dvorca Versailles bili bez mobitela, što je bilo pravilo uvedeno zbog osjetljivosti teme o kojoj su raspravljali (ruske agresije na Ukrajinu), pa Plenković nije ni saznao odmah za pad drona u Zagrebu u trenutku kad su to već znali ostali dužnosnici u Zagrebu, a i slučajni prolaznici na Jarunu.

Na pitanje novinara smatra li da se ovdje radi o propustu NATO-a i kako komentira priopćenje iz saveza o tome da su pratili i bili obaviješteni o putanji bespilotne letjelice, Plenković je odgovorio:

- Vidite i sami. Da je netko bio obaviješten onda bi se drukčije reagiralo. Da se to sada dogodi, pa da imamo informaciju ranije, ono što bi se dogodilo je da bi se naši avioni digli u zrak i reagirali - rekao je premijer.

Podatak o tome da je letjelica u zračnom prostoru Mađarske provela 40 minuta ranije je, na press konferenciji na Pantovčaku, iznio predsjednik Republike Zoran Milanović.

