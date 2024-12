Plenković: Oporba je koristila govor mržnje i slijepo slijedila Milanovića

Predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković ocijenio je u utorak da je oporba u Hrvatskom saboru tijekom rasprave o SDP-ovom prijedlogu za opozivom Vlade "slijepo slijedila" predsjednika Republike Zorana Milanovića, šireći animozitet i verbalnu agresiju te koristeći govor mržnje. Premijer Plenković se na današnju saborsku raspravu i SDP-ovu inicijativu za pokretanjem pitanja povjerenja njemu, odnosno cijeloj Vladi, osvrnuo u izjavi novinarima nakon sjednice Predsjedništva HDZ-a, rekavši da je oporba u svojoj argumentaciji "pabirčila" hrpu neistina i floskula.

Ocjenjujući nastup novog čelnika SDP-a Siniše Hajdaša Dončića, koji je predstavio SDP-ov prijedlog, Plenković je rekao da nije bio u stanju "govoriti suvislo više od 10 minuta", te da je u odgovorima na replike zastupnika bio "toliko reduciran u izričaju da su neki drugi, koji su bili reducirani, pjevali epove u odnosu na njega".

"I ovi neki novi zastupnici SDP-a, od kojih neke nisam ni poznavao, pokazuju tu jednu školu i doktrinu širenje govora mržnje, koji je razoran za hrvatsko društvo, loš za Sabor, loš za opću atmosferu u državi i očito slijede kao slijepci Milanovića u širenju animoziteta, verbalne agresije i podjela koje će dugo ostati", dodao je. Premijer je ponovno poručio da je parlamentarna većina stabilna, odnosno da oporba za svoju inicijativu ima "74 ruke i do 76 ne može doći nikako". Bit će nas više nego njih i idemo dalje, naglasio je Plenković.

"Oni su tu nemoćni, a mislim da je svima jasno tko što radi i koja su postignuća i kakva za hrvatske građane i gospodarstvo. Ali govor mržnje je dominirao danas, to je ono što je također očekivano", rekao je premijer. "Ljudi bez ikakvih rezervi govore neistine, difamiraju, osobno napadaju, kolektiviziraju krivnju – jedan vrlo ružan politički diskurs. To je tako. To traje godinama", ocijenio je Plenković.

U kritici oporbe podsjetio je kako kod glasovanja o misiji vojne pomoći EU prije dvije godine "nisu dali ruku Ukrajini", kao i da se oporba protivila slanju dva časnika Hrvatske vojske u Njemačku u NATO-ovu potpornu aktivnost Ukrajini. Oporba "na jedan nevjerojatan način zabija kao noj glavu u pijesak, slijedi proruski orijentiranog Milanovića", dodao je premijer Plenković.

"Na međunarodnom planu, partneri i saveznici ne znaju hoće li im Hrvatska okrenuti leđa u kritičnom trenutku ili ne, da se sluša njih. Srećom postojimo mi tu. A to vam je otprilike – Ukrajinci su na podu, Rusi ih cipelare, a Milanović i oporbena Hrvatska okreće glavu i kaže – ma pusti ih. To je rezime njihove politike", ocijenio je.

Oporba ima euroskeptični, provincijalni duh neprepoznavanja globalnih kretanja i "potpuno se pogubila", ocijenio je Plenković, dodavši kako stoga važnima ističe predstojeće predsjedničke izbore i kandidata koji ima podršku HDZ-a – Dragana Primorca.

"Primorac vodi Hrvatsku, kao i mi, na zapad, Milanoviću ju vuče prema Rusima, na istok. Mi hoćemo kulturan i civiliziran dijalog, oni hoće agresiju, vulgarnost, političko divljaštvo, primitivizam u kojem se lakonski govori o ustavnim sucima da su - glupani, gangsteri, stajske muhe i isluženi kuhinjski elementi", rekao je, među inim.

Državnom izbornom povjerenstvu (DIP) predsjednički kandidat HDZ-a i partnera, Dragan Primorac će sutra predati prikupljene potpise potpore za kandidaturu, a Plenković kaže kako više od 100.000 potpisa, prikupljenih u četiri dana, dokazuje "potporu jednog velikog broja ljudi" koji žele Primorca na mjestu predsjednika države.

A Primorac treba biti fokusiran na kampanju, čekati sučeljavanja i pokazati tu razliku između njega i "Milanovića čija je bilanca nula", zaključio je premijer Plenković, koji će sutra s najvišim dužnosnicima HDZ-a i predstavnicima stranaka koji podupiru Primorca, biti na predaji potpisa DIP-u.