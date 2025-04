Tisuće vjernika u tišini ispraćaju Papu Franju: 'Kao da je otišao netko naš'

Deseci tisuća ljudi u rijekama ispunjenim tišinom, s molitvama u mislima, ponekom krunicom ili križićem u ruci, i pogledom usmjerenim prema velebnom zdanju bazilike svetog Petra, impozantnog zdanja koje je već stoljećima dom poglavarima Katoličke crkve. Jedan njezin poglavar, papa Franjo, vratio se svome Nebeskome Ocu, govore vjernici, svi odreda pomiješanih osjećaja.

Slika je to Vatikana, grada države u talijanskoj prijestolnici Rimu, dan nakon što je svijet obišla vijest kako je Sveti Otac preminuo na Uskrsni ponedjeljak. Dok biskupi, kardinali i drugi crkveni oci pripremaju Franjin ispraćaj i izbor njegova nasljednika, hodočasnici, turisti, ali u velikoj mjeri i domaći, Rimljani biranim riječima govore o Papi za kojega gotovo svatko na koga smo naišli u suncem okupanim i ljudima ispunjenim rimskim i vatikanskim ulicama govori isto.

"Kao da je otišao netko naš", slažu se i hodočasnici iz SAD-a, Španjolske, Francuske, ali i dalekih Filipina i Novog Zelanda. "Živio je na poseban način i unio jedan potpuno novi duh u Crkvu, a na poseban je način i otišao. Kakva simbolika! Na drugi dan Uskrsa, kada se prisjećamo kako je Krist radi otkupa naših grijeha uskrsnuo, papa je otišao", govori Gabriel s Filipina koji je s obitelji u Rim došao proslaviti Uskrs, a sada je, kao i mnogi, neplanirano odlučio produžiti svoj boravak. "Znali smo da papino zdravlje nije najbolje, ali molili smo se i nadali da će nadići tegobe, a posebno nas je ganuo kad je izašao na balkon bazilike tijekom uskršnje Urbi et orbi poruke pa se potom i vozio među vjernicima", dodaje Gabrielova supruga. "Bio je naš papa, skroman, jako se brinuo za siromašne", govore nam hodočasnici iz Francuske ne vjerujući da je papa preko noći iznenada napustio ovaj svijet.

Nastavljajući naš hod ispunjenim ulicama prema Trgu svetog Petra, susrećemo i hodočasnike iz Hrvatske. "Mi smo ovdje na našem redovitom hodočašću koje organiziramo u tjednu iza Uskrsa" započeo je razgovor s nama fra Ivan M. Lotar, župnik i rektor bazilike sv. Antuna Padovanskog u Zagrebu.

"Osjećaji su pomiješani. S jedne strane, umro je jedan veliki čovjek po čijem smo primjeru svi mogli živjeti i puno toga od njega naučiti. S druge strane, radosni smo jer znamo da odlazi u nebo, znamo da je svojim djelima i životom to zavrijedio", zaključio je. Među hodočasnicima je i Ljubica iz Vinkovaca. "Iščekivala sam dolazak ovdje s uzbuđenjem, nije ni slično kao na fotografijama i videima, mislim da bi svaki vjernik ovo trebao vidjeti i doživjeti", kaže.

A do onih koji neće moći uživo prisustovati ovim povijesnim danima u jubilarnoj godini u Vatikanu, stići će tekstovi, fotografije i videozapisi stotina novinara sa svih strana svijeta, kojih se više od tisuću akreditiralo, i još uvijek se akreditira za ispraćaj pape Franje, što samo potvrđuje koliki je utjecaj poglavara Katoličke crkve. Dok su novinari, turisti i hodočasnici bili na ulicama i trgovima, iza zatvorenih vrata jutro nakon papine smrti održale su se prve kongregacije kardinala, njih šezdesetak sastalo se i donijelo dvije važne odluke.

Prva je, da će papino tijelo danas biti preneseno u baziliku svetog Petra, a druga da će se sprovod održati u subotu, 26. travnja u 10 sati. Kardinali su, doznajemo, sastanak počeli molitvom za dušu pape Franje, a na službenim stranicama Vatikana objavljene su i prve fotografije tijela preminuloga Jorgea Marija Bergoglia u drvenom lijesu u domu svete Marte, gdje je živio tijekom 12 godina papinstva. Papa ima bijelu mitru, odjeven je u crvenu liturgijsku odoru, a ruke su mu sklopljene oko krunice.

Njegovo tijelo će u srijedu u 9 ujutro procesijom predvođenom kardinalima biti preneseno u baziliku svetog Petra gdje će se vjernicima omogućiti da odaju počast prvom latinoameričkom papi u povijesti. Taj će obred voditi kardinal Kevin Farrell, kamerlengo Svete rimske crkve. Procesija će proći Trgom svete Marte i Trgom rimskih prvomučenika, priopćio je Tiskovni ured Svete Stolice. Povorka će zatim izaći kroz Slavoluk zvona na Trg svetog Petra i kroz središnja vrata ući u Vatikansku baziliku.

Na oltaru ispovijedi kardinal kamerlengo predvodit će bogoslužje riječi, a zatim će krenuti pohodi prema tijelu. Vatikanski dužnosnici objavili su i da papa nije patio te da je smrt nastupila brzo. "Pozlilo mu je oko 5 sati i 30 minuta u ponedjeljak, a nešto više od sat vremena kasnije mahnuo je medicinskom bratu Massimilianu Strappetiju koji je u proteklom razdoblju bio uz njega. Potom je pao u komu te umro u 7 sati i 35 minuta." Vatikan je objavio i posebno emotivne papine posljednje riječi.

"Hvala vam što ste me vratili na Trg." Te je riječi uputio Massimilianu Strappettiju, koji mu je, prema riječima samog pape, jednom već spasio život, predloživši operaciju slijepog crijeva pa ga je Sveti Otac imenovao osobnim zdravstvenim asistentom. Strappetti je ostao uz papu svih 38 dana njegove hospitalizacije u rimskoj bolnici Gemelli, i bdio je danonoćno tijekom njegova oporavka u Domu svete Marte. Bio je s papom na uskrsnu nedjelju, tijekom blagoslova Urbi et Orbi.

Dan ranije zajedno su otišli u baziliku svetog Petra kako bi pregledali "rutu" kojom će ići sutradan kada se pojavi na središnjoj loži bazilike svetog Petra. Pokojni papa želio je posljednji put iznenaditi 50.000 vjernika vožnjom u papamobilu u nedjelju nakon blagoslova na balkonu pročelja bazilike svetog Petra. Međutim, Franjo je oklijevao te je upitao Strappettija za mišljenje, upitavši ga: "Misliš li da ja to mogu?" Na Trgu svetog Petra zagrlio je okupljene, a posebno djecu, jer mu je to bila prva vožnja nakon otpusta iz bolnice Gemelli, ali i posljednji izlazak među vjernike u životu. Umoran, ali zadovoljan, papa je nakon toga zahvalio svom osobnom zdravstvenom asistentu rekavši: "Hvala što ste me vratili na Trg." Ove srdačne riječi otkrivaju duboku želju argentinskog pape da bude među narodom, uživajući u ljudskoj povezanosti koju je označio kao obilježje svog papinstva, objavili su iz Vatikana.

Posljednji papini trenuci glavna su tema i na rimskim ulicama, slike Svetog Oca mogu se vidjeti na brojnim mjestima, a dočekuju putnike već i u rimskoj zračnoj luci Fiumicino gdje uz Franjinu fotografiju stoji – "Grazie" (Hvala). To mu poručuju i brojni Talijani, a neki od Rimljana posebnu simboliku vide i u tome da je papa preminuo baš 21. travnja, na dan kada se vjeruje da je 753. prije Krista osnovan grad Rim i na koji talijanska prijestolnica slavi svoj dan. Svi putevi vode, u Rim, izreka je koja će uistinu zaživjeti već ove subote 26. travnja u 10 sati kada je zakazan sprovod. Liturgiju će predvoditi 91-godišnji kardinal Giovanni Battista Re, dekan Kardinalskog zbora. Na kraju euharistijskoga slavlja održat će se molitva preporuke i posljednji pozdrav. Papin će lijes potom biti odnesen u baziliku svetoga Petra, a odatle u baziliku svete Marije Velike na pokop.

Papa Franjo oporučno je poželio da bude pokopan u rimskoj bazilici svete Marije Velike, izvan vatikanskih zidina. Zatražio da bude pokopan na jednostavan način, u drvenom lijesu u goloj zemlji i da njegovo počivalište nosi samo natpis njegovog papinskog imena na latinskom: Franciscus.

Jorge Bergoglio, koji je bio vrlo vezan uz štovanje Djevice Marije, prije i poslije svakog putovanja u inozemstvo, molio je u bazilici, koja je službeno ekstrateritorijalni dio Vatikana. Današnja crkva, jedna od četiriju papinskih bazilika u Rimu, sagrađena je oko 432. godine na zahtjev pape Siksta III., na brdu Eskvilinu. Svi putevi vodit će u Rim ove subote jer dolaske su najavili deseci čelnika država i vlada, među kojima predsjednik SAD-a Donald Trump, francuski predsjednik Emmanuel Macron, argentinski Javier Milei, ukrajinski Volodimir Zelenski, španjolska kraljevska obitelj i brojni drugi, što će ovaj ispraćaj učiniti jednim od najvećih u ovom desetljeću. Talijanska vlada proglasila je u utorak petodnevnu žalost, a papinim sprovodom u Vatikanu počinje teći devet dana žalovanja, nakon čega će 5. svibnja započeti konklava u kojoj će više od 130 kardinala mlađih od 80 godina iz cijelog svijeta iza zatvorenih vrata Sikstinske kapele glasati o Franjinu nasljedniku sve dok dvije trećine i jedan glas ne potaknu bijeli dim i tako potvrde da je izabran novi papa.

