Doznajemo o čemu su to premijer i predsjednik razgovarali: 'Očito gledamo nekog novog Milanovića ili Plenkovića'

Osamdeseta obljetnica proboja zatočenika iz ustaškog koncentracijskog logora obilježena je u Jasenovcu komemoracijom u prisutnosti državnog vrha, predstavnika nacionalnih manjina i antifašista te preživjelih zatočenika koji su odali počast žrtvama ustaškog režima.

Proboj logoraša

Komemoracija se održava u spomen na proboj zatvorenika iz zloglasnog logora, 22. travnja 1945. Na taj je dan 600-injak logoraša, od njih preostalih 1073, svjesni sigurne smrti nakon likvidacije ženskih zatvorenika, krenulo u proboj, koji je preživjelo tek nešto više od njih stotinu. Preostali logoraši, koji zbog nemoći i bolesti nisu mogli sudjelovati u proboju, ubijeni su i spaljeni zajedno s logorskim objektima.

Na komemoraciji pod nazivom "80 godina, 80 sudbina" sudjelovao je čitavi hrvatski državni vrh: predsjednik Sabora Gordan Jandroković, predsjednik Republike Zoran Milanović te predsjednik Vlade RH Andrej Plenković.

Pri dolasku u Jasenovac, a uoči početka komemoracije premijer i predsjednik rukovali su se te zajedno predvodili kolonu sjećanja.

– Mladi koji danas stasaju trebaju biti svjesni zločina koji su počinjeni u Drugom svjetskom ratu – rekao je Andrej Plenković koji se u Jasenovcu prvi put našao na istom mjestu, rame uz rame, s predsjednikom Milanovićem, nakon Knina i obljetnice vojno-redarstvene akcije Oluja prošle godine. Tada su se vješto ignorirali, no ovdje su se rukovali, predvodili kolonu i porazgovarali, potvrdio je i premijer Andrej Plenković, a sve je to dobar znak uoči najavljenog sastanka Vijeća za obranu, koji bi se trebao održati u svibnju. Iz izvora bliskih premijeru i predsjedniku doznajemo da su zajedno razgovarali o sastanku Vijeća za obranu koje slijedi, ali i o mogućnosti da zajedno budu prisutni na pogrebu pape Franje u Vatikanu, kao što su to dva hrvatska državnika; predsjednik Stjepan Mesić i premijer Ivo Sanader, bili 2005. godine na pogrebu pape Ivana Pavla II.

Zajedništvo koje su državnici pokazali u Jasenovcu pohvalili su politički analitičari i komunikacijski stručnjaci te sudionici komemoracije.

Ante Kotromanović tu je promjenu odnosu među njima komentirao poznatom Galileovom rečenicom: "Ipak se kreće!"

– Već se neko vrijeme moglo u javnosti primijetiti da su im odnosu zatoplili, da nema više žustrih napada, ali ovo je sada prvi javni primjer da su tim putem i krenuli. Normalizacija njihova odnosa je u okolnostima u kojima se nalazi čitav svijet nužna i konačno se i dogodila. Nisu oni Bogom dani, narod ih je izabrao, on ih i plaća i očekuje da mogu razgovarati o temama koje su im zajedničke, a tiču se države koju vode – kazao je Ante Kotromanović. I Žarko Puhovski pozitivnim smatra poruku pomirljivosti i zajedništva koja je nadjačala ega, koju su poslali iz Jasenovca. U normaliziranim odnosima, smatra, lakše će riješiti otvorena pitanja, a po njemu je trenutačno najvažnije održavanje sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost i odluka o ravnatelju SOA-e.

– Gotovo da smo se navikli otrovne strelice koje su u proteklih nekoliko godina letjele na relaciji Banski dvori – Pantovčak. Mnogi kolege analitičari u izbornoj noći zazivali su suradnju pa makar na papiru. I ona je došla. Potiho, bez ikakve pripreme dočekala nas je informacija kako su premijer i predsjednik počeli razgovarati, a zatim se i dogodio prvi susret uživo. Bez pretencioznog govora tijela, bez distance i nepotrebnog vokabulara, rame uz rame stajali su predsjednik, premijer i predsjednik Sabora. Ujedinjeni u mjestu koje zahtijeva poseban pijetet i šaljući nedvosmislenu poruku da kontakt postoji i da se oko nekih tema ne radi podjela jer dvostruke kolone nikada nisu dobre, ni kao čin ni kao poruka. Dosta dobar početak novog mandata u kojem očito gledamo nekog novog Milanovića ili pak kompromisnog Plenkovića – smatra Petar Tanta.

Komunikacija bez posrednika

Sociolog Dragan Bagić susret u Jasenovcu smatra velikim pomakom od situacija žestokog javnog rata, netrpeljivosti bez izravne komunikacije do situacije izravne komunikacije, što je poželjan, potreban i dugo očekivan pomak.

– Izravnom komunikacijom, dakle bez priopćenja oba ureda, što smo do sada čitali, njih dvojica mogu bolje komunicirati unutar svog ustavnog okruženja. Pred njima nema izbora koji bi ih tjerali prema sukobima, tako da imaju period mirnog razdoblja od nekoliko godina unutar kojeg mogu normalno izravno komunicirati i tako se bolje razumjeti, pronaći kompromis gdje treba, jer samo tako, bez posrednika, mogu bolje rješavati probleme – smatra Dragan Bagić.

– Zadovoljni smo što su na komemoraciji bili svi koji su trebali biti, od najviše državne vlasti do nas, predstavnika stradalnika, i ostalih koji su smatrali da trebaju biti ovdje. To je na kraju naša dužnost i obaveza – naglasio je Franjo Habulin, predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske.

– Posebno me veseli i izuzetno mi je drago što su bili prisutni svi. Predsjednik RH, predsjednik Hrvatskog sabora i premijer, kao i svi ostali. Da je sama komemoracija nakon dugo vremena onakva kakva treba biti – istaknuo je Ognjen Kraus, predsjednik Koordinacije židovskih općina u Hrvatskoj.

- Za funkcioniranje demokracije važna je međuinstitucionalna suradnja, poštivanje ovlasti i odgovornost prema građanima. Skladni odnosi između ključnih tijela vlasti primjer su demokratske kulture. Za političke i demokratske procese nisu presudni osobni odnosi Andreja Plenkovića i Zorana Milanovića, ali je iznimno važna suradnja Ureda premijera i Ureda predsjednika RH. Očekujemo od obojice da u ovim izazovnim vremenima ostave po strani osobne animozitete, jer predstavljaju važnu kariku političke stabilnosti - kazala je politička analitičarka Ankica Mamić.