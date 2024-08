Plenković: 'Black Hawk-ovi nisu taksiji. Ured predsjednika se ruga hrvatskoj javnosti'

Premijer Andrej Plenković iz Varaždina se obratio medijima te govorio o predsjedničkom kandidatu Draganu Primorcu: "Obišao je brojne krajeve Hrvatske i mislim da je reakcija ljudi sjajna. HDZ u svim županijama podržava njegovu kampanju. Vjerujemo da će Hrvatska dobiti predsjednika koji poštuje Ustav".

Danas je, kako je kazao, bio prvi sastanak parlamentarne većine na kojem se govorilo o nizu tema. "U ovoj godini ćemo vjerojatno ostvariti ono što je Vlada prognozirala, a to je rast BDP-a od 3,5% i time ćemo biti sigurno među dvije, tri države članice EU s najvećim rastom", kaže.

Osvrnuo se i na priuštivo stanovanje. "Želimo našim politikama stvoriti preduvjete da najam postane priuštiv, a da i kupovna cijena kvadrata stana bude priuštivija nego danas." Također, istaknuo je kako postoji previše praznih stanova koji se ne koriste.

Plenković se osvrnuo i na nadolazeće unutarstranačke izbore u Domovinskom pokretu: "Što se tiče podrške Vladi, ja sam u kontaktu i s gospodinom Penavom, razgovarao sam i s gospodinom Radićem. I jedan i drugi vrlo su čvrsti u podršci radu Vlade. U njihove unutarnje procese nitko iz HDZ-a nije se miješao niti će se miješati". "Imaju izbore u subotu. Kada oni održe svoje izbore, vidjet ćemo kakva je situacija", dodao je.

"Domovinski pokret dobio je točno onoliko članova Vlade koliko je težina stranke u formiranju parlamentarne većine. Sve drugo što bih rekao bilo bi nepotrebno".

Komentirao je situaciju s Black Hawkom te načinima prijevoza predsjednika Zorana Milanovića: "Ja sam vidio jedno priopćenje, zaista bizarno, Ureda predsjednika o tome na koji način on odlučuje kako putuje po Hrvatskoj. Ja sad imam skromno iskustvo osam godina biti predsjednik Vlade i štićena osoba i moram priznati da od ljudi koji su zaduženi za moju sigurnost još nisam čuo savjet: 'Ajmo, predsjedniče Vlade, negdje helikopterom.' To ruganje cijeloj hrvatskoj javnosti koje se zbiva trenutno, a još gori ovaj kut koji se nastoji nametnuti – kako to da netko nešto uopće pita. Da je obrnuto, vjerojatno bi njegovi drugari iz SDP-a kao poznati prijavljivači Povjerenstvu za sukob interesa jedno 76 prijava Povjerenstvu poslali ili bi Povjerenstvo samoinicijativno na temelju medijskih natpisa već otvorilo neki predmet. Da se tu radi o nekome iz HDZ-a, garantiram da bi to bio scenarij."

"Black Hawk-ovi nisu taksiji. On nije jedina štićena osoba u Hrvatskoj, ima nas popriličan broj", rekao je Plenković te dodao: "Ured predsjednika se ruga hrvatskoj javnosti kada kaže da mu netko savjetuje kako da putuje."