Stipo Mlinarić Ćipe: Radićeva kampanja je spaljena zemlja, neka to radi negdje drugdje

Gošća današnje emisije Večernji TV-a bio je Stipo Mlinarić Ćipe, saborski zastupnik iz redova Domovinskog pokreta koji će se ove subote na unutarstranačkim izborima ponuditi članovima kao zamjenik predsjednika i stati uz bok aktualnom predsjedniku Ivanu Penavi. O sukobima unutar stranke koji su na vrhuncu ovih dana, gdje optužbe na relaciji Penava-Radić padaju gotovo svakodnevno, ali i mogućem raskolu stranke, govorio je Ćipe u emisiji s voditeljom Petrom Maretić Žonjom.

U subotu se održavaju izbori, kampanja je prljava, možemo čak reći i prljava. Što možemo očekivati u subotu?

S naše strane nije ništa prljavo izašlo. Ovo je unutarstranačka kampanja koja se radi po statutu kojeg je 2020. napravio Mario Radić. Ivan Penava godinu dana kasnije dolazi po tom statutu i izbori se po njemu provode. Sada Radić i ekipa puštaju u medije da je ovo sve nedemokratski - pa ti si taj statut pisao, 103 delegata su izabrana.

Što se dogodilo?

Ja ne znam što se dogodilo, mi ovo nismo očekivali niti smo ljudi koji vraćaju istom mjerom. Njegova kampanja je po meni spaljena zemlja, ako Mario Radić to hoće neka je radi negdje drugdje, mi to ne želimo. Stranka se može oporaviti od ovoga, Penava je stranku zatekao s 2 posto podrške, a sada je na poziciji vlasti.

Ako slušate Penavu, on dobiva glatko, a ako slušate Radića, on ima 65 posto. Kako stoje stvari?

Slika govori više od 1.000 riječi. Kada smo se kandidirali Penava i ja, iza nas je stalo 9 saborskih zastupnika, predstavnici županijskih organizacija... Obišli smo teren po cijeloj Hrvatskoj i predstavljali svoj program, a to Radić nije radio i sada pokušava spinovima to dobiti. Mi imamo oko 70 do 75 posto podrške ljudi. Ja to znam, ljude poznajem u glavu - od običnog člana do predsjedništva jer sam hodao po terenu. Mario Radić nije. Bili su parlamentarni izbori i on nosi četvrtu izbornu jedinicu gdje stanuje i gdje mu je sjedište firmi. On je tamo dobio 8.000 glasova, a Penava u svojoj izbornoj jedinici dobiva 18.000 glasova gdje uopće nije radio kampanju jer je bio u cijeloj Hrvatskoj. Tko je DP vukao četiri godine u oporbi? Penava i Mlinarić.

Bartulica je objavio svoju podršku Radiću. Kako to komentirate?

To je bilo očekivano. On se bio uvrijedio, vidjeli smo njegove izjave. Penava i ja smo decidirano rekli u slučaju imovinske kartice da bi svatko trebao obrazložiti svoju karticu i tu ne bi smjelo biti nikakvih ''marifetluka''.

Brat Marija Radića podnio je kaznenu prijavu protiv vas i tvrdi da ste neovlašteno izvlačili novac. Vi ste to demantirali.

Totalno izmanipulirano. To je bilo najprljavije što se moglo dogoditi. Ja sam o tom Centru dr. Ivan Šreter sanjao 10 godina, dok nisam bio još ni u politici. To nije braniteljska udruga, financira se donacijama i Centar nije primio nijedan cent od općine, grada, županije ili ministarstva. Dva najbolja odvjetnička ureda je Centar uzeo i odradio 13 kaznenih prijava za preko 100 ljudi koji su evidentno počinio ratne zločine. Surađivao je s DORH-om, krim policijom i SOA-om.

Je li vas zvao itko iz DORH-a?

Nitko. Zašto sam se odlučio na kandidaturu zamjenika? Iz jednog razloga - da stignem stigmu da je to tajkunska stranka koja ima ljude iz sjene i da je tu neki kapital iza nas. Tko god je pročitao statut, zna da je zamjenik više protokolarna dužnost da mijenjate predsjednika kad je on na terenu. Nema tu velikih ovlasti. Nema tko nam se nije prišivao na DP, a veze s istinom nema.

Postoji i bizaran dio kampanje, tko se zna prekrižiti, a tko ne. Jeste li postali stranka-slučaj?

Ne, nikada to neće postati. Čuli ste od DP-a, možemo se braniti na optužbe, ali nikada nismo krenuli prvi blatiti. Poslije subote mi pružamo ruku svima, u nama nema mržnje ni osvete.

Najnovija priča je oko stana koji je izdan na ime DP-a, navodi se da se njime služi Penava, 1.200 eura najma. O čemu je riječ?

Ja to ne znam, ali vi znate da zastupnici koji nisu iz Zagreba imaju pravo na stan od Sabora. Ja tu ne vidim ništa sporno, osim da se opet služe prljavim stvarima. Pitat ću Penavu, nisam ga vidio još, ali on će to vjerojatno pojasniti medijima.

Dobije li Penava u subotu, kreću li čistke?

Naravno da ima mjesta za sve. Penava nije čovjek koji provodi čistke niti sam ja čovjek koji se osvećuje. Puno sam toga prošao i opraštao sam brojnima koji su mi nanijeli zlo. Da su htjeli spaljenu zemlju, jesu, i da se to vjerojatno dijelu javnosti gadi, vjerojatno da kao i meni.

Što će se događati nakon subote 31. kolovoza, vezano uz vladajuću sredinu? Na koliko će zastupnika DP moći računati?

Ja mislim da će ostati svi zastupnici, svih 11. Nemam razloga vjerovati da neće. Išli smo u istu priču i borili se za iste stvari prije dva mjeseca. Mislim da je vlada stabilna i čvrsta. Kao što se u četiri godine stvorila hrvatska država, tako će i Domovinski pokret u četiri godine pokazati kroz svoja tri ministarstva i vladu da će promijeniti brojne stvari za boljitak građana.

Ukoliko struja Radića ipak dobije na stranu određeni broj zastupnika i oni zatraže od Plenkovića barem jedno od ministarskih mjesta, može li to ići nauštrb mjesta koja imate?

Ne mogu ja dati odgovor na to pitanje, ali ne vjerujem u taj scenarij. Nema razloga da bude bilo kakve zle krvi, ali to je na Plenkoviću. Nisam vidio ni po jednoj izjavi da je protiv Vlade.

Dolaze nam predsjednički izbori krajem godine. Hoće li DP podržati Dragana Primorca, kandidata HDZ-a?

DP još nikome nije dao podršku, čekali smo izbore i onda će Predsjedništvo donijeti odluku koga će podržati za kandidata.

Tko je po vama bolji kalibar - Zoran Milanović ili Dragan Primorac?

Ne mogu reći jer ne znam nijednog osobno, mogu procijeniti samo iz nekog dosadašnjeg rada. Znam da je Primorac prije dva ciklusa bio kandidat pa nije prošao, a znam i da je Milanović sada predsjednik. Tu je bila i Kolinda koja je s Pantovčaka izgubila. Sve je tu moguće, ali moj glas tu neće biti presudan za kandidate.

