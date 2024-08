Ivan Penava o dramatičnim izborima u DP-u: Nije mi ovo prvi put, ali sada se prešlo sve granice

U pauzi sjednice Gradskog vijeća gradonačelnik Vukovara Ivan Penava govorio je još jednom o subotnjim unutarstranačkim izborima u Domovinskom pokretu gdje će se najveća borba voditi za mjesto predsjednika između njega i Maria Radića. Govoreći o proceduri Penava je rekao kako cjelokupne izbore vode i provode članovi Središnjeg izbornog povjerenstva koji će nadgledati glasačke kutije ali i prebrojavati glasove. Kazao je kako se radi o pet osoba koje je predložio Radić i koje je izglasalo Predsjedništvo stranke.

- Očekujem da unutarstranački izbori budu provedeni kao i svi do sada poštujući se propisane stranačke akte i Statut stranke. Sve drugo bi bilo protuzakonito – rekao je Penava. Govoreći o atmosferi unutar stranke tijekom izborne kampanje rekao je kako je sve to što se govorilo prešlo sve granice kao i da se on trudi zadržati dostojanstvo stranke i svih članova stranke.

- U isto vrijeme s druge strane imamo svašta. Nisam ja podizao kaznene prijave protiv heroja Domovinskog rata, nisam ja vlasnik televizije čiji novinari rade na štetu DP-a, nisam se ja služio neistinama u medijskom prostoru ili slično. Ali netko jeste i treba ga pitati zašto je to radio. Druga strana se služi neistinama pa tako plaćaju ljude da se služe neistinama, montiraju video uratke da se Mlinarić ne zna prekrižiti i slično. I o meni je također izneseno niz lažnih teza. Davno je sve to prešlo iz granica redovitih izbora unutar stranke koji bi trebali biti lagana tema – rekao je Penava.

POVEZANI ČLANCI:

Dodaje kako sve to zapravo pokazuje slabosti Maria Radića i njegovih ljudi koji su, kako je rekao, izašli iz svih mogućih okvira prihvatljivog ponašanja. Vraćajući se na izbore rekao je kako je na njemu da se održe normalni izbori i omogući svim kandidatima da se kandidiraju. Podsjetio je kako je za mjesto predsjednika i zamjenika predsjednika DP-a potrebno prikupiti 11 potpisa, a za člana Domovinskog odbora 6 glasova.

- Meni ovo nisu prvi unutarstranački izbori ali ovakvu prljavštinu, degutantnost i devijantnost u ispadima u medijskom prostoru i od stranačkih kolega nisam vidio. Cilj druge strane je da se ostavi spaljena zemlja i nanese šteta DP-u – rekao je Penava. Najavio je da će poslije subotnjih izbora kao izabrani predsjednik DP-a truditi se da spasi što se spasiti može kao i zadržati što je moguće veći broj članova stranke i njenih simpatizera na okupu. Za Radića je rekao kako misli da se pripremaju za gubitak izbora i odlazak iz DP-a kao i da će njegov zadatak biti da to spriječi.