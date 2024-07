Plenković otkrio: Nova školska godina počinje 9. rujna

Premijer Andrej Plenković ove je srijede dao izjave za medije nakon sastanka sa županima u Sisku pa osvrnuo na aktualnosti te potvrdio kako iduća školska godina počinje 9. rujna. Jedna od aktualnih tema je i uvođenje poreza na nekretnine, kako bi se spriječio rast cijena na tržištu i potaknulo iznajmljivanje praznih stanova.

- Što se tiče pitanja stambene politike, dva su ključna pitanja za građane i Vladu, a to je pitanje životnog standarda, plaća, mirovina, cijena, a s druge strane pitanje stanovanja. U tom kontekstu Bačić s timom suradnikom priprema strategiju stambene politike u okviru koje će se razmotriti pitanja koja se nazivaju kao da je porez na nekretnine. Cilj je da dođe do obuzdavanja cijena kvadrata stanova ili kuća i to je tema kojom ćemo se najviše baviti i mjere će ići u tom smjeru da priuštivost stanovanja bude realna - poručio je.

- Posjetili smo Bošnjake, reakcija je bila munjevita. Velike štete su nastale, ali crijep se već dostavlja, a reakcija svih resora koji su na raspolaganju bila je zaista brza. Čak je i odbor za poljoprivredu organizirao sastanak, svi su se angažirali, a županija je proglasila elementarnu nepogodu. Procjena štete se ne može napraviti u pet minuta, a kad se procijeni, onda ćemo pomoći županiji - komentirao je.

Plenković se osvrnuo i na hakerski napad na KBC Zagreb. S obzirom na to da su hakirani osobni podaci pacijenata, novinari su Plenkovića pitali bi li pregovarao s napadačima da su hakirani bili državni podaci.

- Ne. Što ćemo pregovarati sa cyber kriminalcima? Napadi se odvijaju stalno i kontinuirano, te hibridne prijetnje su tu s nama da utječu na politički prostor. Kada bismo mi platili kao država nešto, na čelo bismo si ispisali metu, samo im uzmite oni će vam dati pare, pa to nijedna država ne radi. Tko će to napraviti? - komentirao je.

