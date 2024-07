Miro Kovač: Milanović je favorit, ali HDZ ga može smijeniti ako zaista želi

U studiju Večernji TV-a Miro Kovač, bivši ministar vanjskih poslova u vladi premijera Tihomira Oreškovića i bivši protukandidat Andreju Plenkoviću na unutarstranačkim izborima za predsjednika HDZ-a početkom 2020., komentirao je i pitanje kada bi i koga Hrvatska demokratska zajednica mogla istaknuti kao svog kandidata za izbore za predsjednika Republike.

- Ako HDZ to želi, ako se HDZ angažira, i ako nađe pravu osobu koja je spremna biti energična, ali drukčija od Zorana Milanovića, onda mislim da HDZ može naći osobu koja može dobiti gospodina Milanovića na predsjedničkim izborima. Naglašavam da bi to bila jako teška bitka. Kako sada stvari stoje, ne izgleda obećavajuće, ali stvari se mogu brzo promijeniti. Ali, ponavljam, ključan je motiv. Ako HDZ to želi. Ako vrh HDZ-a to želi… Ako se Andrej Plenković tu maksimalno angažira i ako zaista HDZ hoće da se Milanovića “deložira”, onda se to može i postići - smatra Kovač. No, želi li to Plenković?

- Ja pretpostavljam da želi. Cijelo vrijeme se tako govori. Ja očekujem da nakon riječi slijede djela - odgovara. Suočen s pitanjem da neki ipak kao da sumnjaju želi li Plenković da HDZ istakne najjačeg kandidata, koji bi u slučaju pobjede mogao postati i neka vrsta konkurencije Plenkoviću, Miro Kovač odgovara da ne bi ulazio u špekulacije.

- To morate pitati gospodina Plenkovića. Ali, ponavljam, ako se to hoće, a kaže se da se hoće, onda više nema isprika. Sad to treba napraviti. Treba s time krenuti. Gospodin Milanović je toga svjestan. On je trenutno favorit. Budimo realni, on je favorit, ali on je svjestan svoje ranjivosti. S time da je sad dva mjeseca dobio malo lufta. Nije ga se previše tuklo. Moglo ga se nastaviti tući. To je nekako bilo dosta džentlmenski. Ali, to ništa ne mora značiti. Može biti jako dobar efekt ako se lansira jedna osoba iza koje će zaista stati HDZ, s time da treba znati da će biti teška bitka, jer će se stvoriti efekt da ne može HDZ sve držati. I to će biti najjači adut. Ali Milanović je ranjiv. On to zna, on je toga svjestan. Moguće je dobiti predsjedničke izbore uime HDZ-a. Naravno, Domovinski pokret bi trebao stati na stranu tog kandidata - komentira Miro Kovač.

Zvučite kao da biste vi bili kapacitet da u takvu utrku uđete, ako biste imali podršku stranke? Kao da imate plan koji bi znali izvesti, ali nemate tu podršku?

- Ja govorim kao osoba koja je bila čelnik izbornog stožera (predsjedničke kandidatkinje Kolinde Grabar-Kitarović 2014., op.a.). Ja sam vjerovao u pobjedu gospođe Grabar-Kitarović koja se na kraju dogodila. Moguće je, samo treba to na kraju dobro napraviti i podići atmosferu - zaključio je Miro Kovač.