Temperature idu i do 30 stupnjeva, a onda stiže velika promjena: Pogledajte što nas čeka idući tjedan

Pred nama je vrlo topao proljetni vikend nakon kojeg će uslijediti velika promjena vremena. Subota će biti suha i pretežno sunčana, ali s povremeno umjerenom naoblakom, osobito na zapadu Hrvatske. I pritom većinom vrlo toplo, u unutrašnjosti ponegdje i vruće, piše HRT.

U subotu će u Slavoniji, Baranji i Srijemu jutro biti oko 14 °C, a dnevne temperature mogle bi doseći 30 °C uz umjeren jugozapadnjak. Središnja Hrvatska bit će slično topla, s 13 °C ujutro i do 29 °C poslijepodne, uz moguću naoblaku na jugu. Na zapadu, u Gorskom kotaru i Istri, očekuje se sunce s prolaznom naoblakom, temperature od 8 do 16 °C ujutro i do 28 °C, uz jači jugozapadnjak u gorju. Dalmacija će uživati u suncu, s temperaturama do 27 °C, slabim do umjerenim vjetrom i morem od 20 °C. Na krajnjem jugu visok UV indeks i obilje sunca pozivat će na osvježenje uz more koje će doseći temperaturu od gotovo 20 stupnjeva.

I u nedjelju još iznadprosječna toplina, na granici vrućine, uz prevladavajuće sunčano vrijeme. No, s jačanjem jugozapadnjaka i juga sa zapada će stizati sve više oblaka pa ponegdje na sjevernom Jadranu te u Istri i u Gorskom kotaru već može biti kiše, pa i u obliku pljuskova s grmljavinom koji će od ponedjeljka biti češći, lokalno i izraženiji.

U ponedjeljak i utorak promjenljivo i nestabilno mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom, u unutrašnjosti uz osjetan pad temperature zraka. Ponegdje pljuskovi mogu biti jače izraženi. Na kopnu će u nedjelju puhati umjeren do jak jugozapadnjak, a u utorak sjeverni vjetar. Na Jadranu umjereno, u ponedjeljak jako i olujno jugo, krajem utorka na sjevernom dijelu bura.

Prognoza za Zagreb:

- Nastavak južine na kopnu u nedjelju će donijeti sve više oblaka sa zapada i malo nižu dnevnu temperatura. Glavnina oborine, ponegdje i obilnije, stiže u ponedjeljak, kad će danju biti zamjetno svježije. Ponajviše kiše past će na zapadu. Nestabilno će ostati i idućih dana. Na sjevernom dijelu Jadrana već u drugom dijelu nedjelje može biti lokalno izraženijih pljuskova s grmljavinom, u ponedjeljak i obilnih, a uz jako jugo kiša će se proširiti i na Dalmaciju, gdje će najviše padati u utorak. Potkraj utorka na sjeveru smirivanje, uz okretanje vjetra na buru, dok će na jugu i dalje prevladavati jako jugo. Dani će biti sve manje topli - rekao je za HRT Izidor Pelajić iz DHMZ-a.

Prognoza za Osijek:

Prognoza za Split: