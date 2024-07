ANKETA Sad se zna i HDZ-ov kandidat: Za koga biste glasali da su danas predsjednički izbori?

I ta saga je, čini se, konačno gotova: HDZ napokon ima kandidata za predsjedničke izbore. Za predsjednika RH kandidirat će se Dragan Primorac, kao nezavisni, ali uz potporu HDZ-a. Odluka još nije službena, a kako se doznaje, nju bi stranka trebala donijeti na sutrašnjoj sjednici Predsjedništva. Spominjala su se prije njega razna imena, mnogi probni baloni puštani su u javnost. Miro Gavan, Davor Ivo Stier pa čak i bivša predsjednica Kolinda Grabar Kitarović, no u anketama koje je stranka provodila najbolje su prošli Primorac i Anušić, a odluka je pala na Primorca.

Prihvati li Predsjedništvo stranke ovu ideju, Primorac će biti drugi 'službeni' protukandidat Milanoviću. Prije njega je ulazak u izboru utrku potvrdila Marija Selak Raspudić. "Prelomila sam. Novija hrvatska povijest ne pamti da je aktualni predsjednik ovako dugo čekao izazivača ili izazivačicu. U ovoj atmosferi kalkulacija, straha i neodlučnosti svih parlamentarnih stranaka oko isticanja kandidata ili kandidatkinje za predsjednika ili predsjednicu Republike Hrvatske, smatram da je moja politička obaveza pokazati građanima i građankama Republike Hrvatske da postoje ljudi koji imaju dovoljno hrabrosti i kapaciteta suprotstaviti se Zoranu Milanoviću, da postoje ljudi koji ne oklijevaju i koji su u stanju iskoračiti. I to u situaciji u kojoj, prema dostupnim istraživanjima, dvije trećine naših građana i građanki doista želi novu osobu na Pantovčaku", rekla je tada za Večernji list.

A utrci za Pantovčak i Primorca i Selak Raspudić već čeka Zoran Milanović. Da ide po drugi mandat, potvrdio je krajem lipnja. Novinari su ga pitali kada će objaviti kandidaturu, a on ispalio: 'Evo sad'.

Ostale stranke nisu dosad istaknule svoju kandidaturu. U medijima se spekuliralo da će Možemo ići s Ivanom Kekin. No to još nisu službeno potvrdili. Za Express je 6. srpnja govorila o toj mogućnosti. "Ne bih sad govorila o ambiciji, to je nešto što je stranačka odluka. Moramo sjesti i vidjeti, ovisno o okolnostima, potrebama i kandidatima, koji nam je najbolji plan i strategija. Imamo široki profil ljudi koji bi mogli dobro nositi tu utrku." Na pitanje je li isključeno da to bude ona, odgovorila je: "Nije isključeno, ali imamo stvarno puno vidljivih, ali i ne toliko vidljivih ljudi koji su sjajni. Vidjet ćemo. Na jesen ćemo donijeti odluku i obavijestiti javnost."

