Pirnat Dragičević: Objava Troskota nedvojbeno neprimjerena, a jedna stvar posebno zabrinjava

Helenca Pirnat Dragičević, pravobraniteljica za djecu, ocijenila je da je u slučaju objave saborskog zastupnika Zvonimira Troskota na njegovom Facebook profilu nedvojbeno riječ o neprimjerenom korištenju djeteta za ostvarivanje političkih ciljeva odraslih.

Podsjetimo, radi se o fotografiji djeteta koju je zastupnikTroskot objavio na Facebooku uz poruku "I djeca su također rekla 'dosta je'", a koja je nastala uz jedan od štandova na kojima se prikupljaju potpisi za raspisivanje referenduma protiv Covid potvrda i za ukidanje stožera.

- Neki od naših najmanjih su izrazili svoje mišljenje da NE žele obvezno cijepljenje i da parapolitički stožer ne može odlučivati o njihovim sudbinama. Ako se slažeš s ovim malim herojem, izađi i ti na štand i potpiši za referendum kojim se ukidaju stožer i covid potvrde. Također ovim referendumom onemogućuje se prislino cijepljenje naše djece - napisao je Troskot.

Ova objava izazvala je mnoge negativne reakcije, a jedna od zabrinutih građanki uputila je i pismo pravobraniteljici. U odgovoru pravobraniteljice koji nam je dan na uvid, pravobraniteljica ističe da je takvo postupanje uglavnom u zoni roditeljske odgovornosti, ali da ne preporučuju roditeljima da na takav način koriste djecu.

- Osim potencijalnih rizika od ugrožavanja privatnosti djeteta, javno izlaganje djece u kontekstu političke stranke nerijetko izaziva negativne reakcije među građanima koji ne simpatiziraju tu stranku, pa postoji mogućnost da bi djeca mogla zbog toga doživjeti i određene neugodnosti - stoji u odgovoru pravobraniteljice.

Pravobraniteljica navodi i da su više puta, naročito tijekom izbornih kampanja, upozoravali političare na neprihvatljivost takvog postupanja.

- Ono što u objavi saborskog zastupnika Zvonimira Troskota posebno zabrinjava jest to da on koristi dijete da bi prenio navodno djetetovo mišljenje da ono "ne želi obavezno cijepljenje". Također iznosi tvrdnje da se referendumom "onemogućuje prisilno cijepljenje djece". S obzirom na to da o cijepljenju djeteta protiv Covida-19 odlučuju upravo roditelji i da nema govora o obaveznom ili prisilnom cijepljenju, takvu objave vrlo su zabrinjavajuće jer mogu pridonijeti širenju straha i uznemirenosti među građanima, pogotovo kad imamo u vidu da dolaze od zastupnika Hrvatskog sabora - poručila je Pirnat Dragičević.

Foto: Čitateljica