Pacijent umro na putu iz Hrvatske u München: Liječnik Hitne bio 'mrtav pijan', pogrešno intubirao unesrećenog

Pod naslovom "Liječnik Hitne pomoći s 2,2 promila - pacijent umro" i nadnaslovom "Pogrešno intubiran" austrijski dnevni list Heute, pozivajući se na Kronen Zeitung, piše o skandaloznom slučaju pri prijevozu sanitetskim vozilom bolesnog pacijenta, na putu iz Hrvatske u München.

Isti izvor navodi kako je pacijentu odjednom pozlilo nakon tunela Karavanke u austrijskoj pokrajini Koruškoj, no da "pijani liječnik s 2,2 promila alkohola u krvi nije mogao ništa više učiniti, te je pacijent umro". Na lice mjesta pozvana su i kola austrijske Hitne pomoći, no pacijent je umro na putu do bolnice u Villachu. Mediji ne navode ni ime i prezime ni državljanstvo preminuloga.

Potom je pozvana i policija koja je odmah uočila mladog liječnika čudnog ponašanja koji je zaudarao na alkohol. Provedeni alkotest je pokazao da u krvi ima čak 2,2 promila alkohola. Međutim, to nije sve. Naknadno je utvrđeno da je, kako piše Heute, "34-godišnji slovenski liječnik navodno pogrešno intubirao pacijenta u vozilu".

"On je vodilicu tubusa gurnuo u jednjak umjesto u dušnik", citat je iz Kronen Zeitunga koji je prenio Heute. U nastavku stoji kako je rezultat vještačenja pokazao da pogrešan medicinski potez pijanog liječnika "nije bio uzrok smrti pacijenta".

Ovaj tragičan smrtni slučaj, prema pisanju medija, je zapravo skandal koji će imati i sudski epilog. Protiv mladog, pijanog liječnika pokrenut je sudski postupak u kojem ga se optužuje da je"doveo u opasnost tjelesnu sigurnost pacijenta". Za navedeno kazneno djelo prijeti mu zatvorska kazna do tri mjeseca, što bi, prema pisanju medija, mogao biti i kraj tek započete liječničke karijere 34-godišnjaka. Za prijavljenog liječnika vrijedi načelo nevinosti tako dugo dok mu se ne dokaže krivnja.

