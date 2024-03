Slavonski vikend rekorder: Pijan vozio neregistrirani auto bez vozačke, putnik još i vrijeđao policajce

Kaznu od čak 3.620 eura uručili su požeško-slavonski policajci jednom vozaču tijekom pojačanog nadzora cesta koji su provodili ovog vikenda. Ovaj slavonski rekorder počinio je niz prekršaja, a policija ga je zatekla pijanog ove subote usred bijela dana.

Naime, policija je 23-godišnjeg vozača zatekla na području između Gradskih Vrhovaca i Požege oko 15.45 sati. Osim što nije imao vozačku dozvolu, vozio je i neregistriranim i neosiguranim automobilom i to pijan, pod utjecajem 1.91 promila alkohola u krvi. I kad je pokazao osobnu iskaznicu, policajci su otkrili da prebiva na adresi za koju nije prijavio prebivalište. No, ni to nije sve.

- Putnik iz vozila starosti 39 godina bio je pod utjecajem alkohola od 1,72 promila te je prilikom postupanja omalovažavao i vrijeđao policijske službenike. Utvrđeno je da 39-godišnjak kod sebe nije imao osobnu iskaznicu niti bilo koji drugi dokument kojim bi se provjerio njegov identitet te da mu je osobna iskaznica poništena, a nije podnio zahtjev za izdavanje nove - objavila je policija.

Pijani dvojac je uhićen i bio smješten u posebnu prostoriju do otriježnjenja, dok je 23-godišnjaku osim paprene kazne izdana i mjera zabrane upravljanja vozilom B kategorije idućih godinu dana.

