'Bečkim kolažom' otvoren 6. CRO-ArT Festival nove glazbe u Beču. Poljska zemlja partner

Sjajnim koncertom, naslovljenim “Bečki kolaž” u utorak navečer je u Bank Austria Salonu stare bečke Gradske vijećnice otvoren 6. Festival hrvatske nove glazbe i umjetnosti “CRO-ArT”. Publiku i sve nazočne uvodno je pozdravila glazbenica Andrea Nikolić ( violina, viola), utemeljiteljica i umjetnička ravnateljica WISE Rebel CRO - ArT festivala u Beču i Vareš Classic festivala u Bosni i Hercegovini. Između ostalih, među uzvanicima bili su i opunomoćeni ministar u hrvatskom Veleposlanstvu u Austriji Josip Špoljarić i referentica za kulturu i obrazovanje Katarina Dorkin Križ. Obraćajući se nazočnom skupu umjetnička ravnateljica festivala Nikolić je prvo zahvalila svima koji su pomogli organizaciju festivala, između ostalih, veleposlanstvima Republike Hrvatske i Republike Poljske u Austriji, te publici na dolasku istaknuvši: “CRO-ArT festival smo osnovali 2020. godine kada je Hrvatska pola godine predsjedala Vijećem Europske unije. Ove je godine Poljska predsjedateljica od 1. siječnja do 30. lipnja, a osim toga slavi i 25 godina svoga članstva u Europskoj uniji. To nam je bio poticaj da upravo Poljsku izaberemo za ovogodišnjeg festivalskog partnera. Prošle je godine to bila Bosna i Hercegovina”.

Geslo ovogodišnjeg festivala je “Glazba koja gradi mostove”. U svakom slučaju nije samo vrlo simbolično nego i izuzetno važno za teška vremena u kojima se nalazimo, napomenula je Nikolić dodavši: "Ovogodišnji WISE Rebel CRO-ArT festival stoji u znaku glazbenih mostova između epoha, kultura i regija, od Austrije preko Hrvatske do Poljske - i daleko izvan njih. Upravo zajedničko muziciranje, pokazuje nam u ovo vrijeme razjedinjenosti u svijetu, što nas stvarno povezuje". Nikolić je istaknula kako prvi koncert Festivala, a biti će ih najmanje tri, nosi naslov “Bečki kolaž”, koji predstavlja glazbeni mozaik Europe, spreman da izađe i izvan njenih granica. Jer, kako je rekla, glazba ne poznaje granice. Ona uvijek nađe svoj put do onoga drugoga, i do nas samih". "Glazba je poveznica, koja gradi mostove, otvara nove prostore i budi radoznalost, sjećanja i nadu", ustvrdila je šefica Festivala, predstavivši publici glazbeni program prvog koncerta. Bečka je publika imala priliku čuti djela hrvatskih, poljskih i austrijskih skladatelja.

Od Straussa do Bacewicz, od Kabilja do Szymanowskija. Ali to nije sve. Uz Kabilja, od hrvatskih autora bili su su zastupljeni i Miletić i Kunc, a od poljskih Danczowski i Skarzynski, kao i njihove austrijske kolege W. Wagner i Rüdenauer. I na kraju Rus Šostakovič. U svakom slučaju vrlo raznovrstan i zahtjevan program. Kratke izvedbe i mnogo mladih, talentiranih glazbenih umjetnika, koji su pokazali svoje zavidno glazbeno umijeće: Ellen Jansson (glasovir), Ivana Nikolić (oboa), Dominika Witowicz (violina),Weronika Izert (viola), Weronika Striugala (violončelo) te umjetnička voditeljica festivala Andrea Nikolić (violina i viola). Drugi dio koncerta koji je dojmljivom solo izvedbom započela oboistica Ivana Nikolić i kraj koncerta, bio je rezerviran za one već iskusne i etablirane glazbenike. Kao što je primjerice violinistica i violistica Andrea Nikolić koja je, uz dojmljivo muziciranje s ostalim umjetnicama, kao solistica uz pratnju Ellen Jansson na glasoviru fantastično odsvirala “Tri sefardeske” autora Alfi Kabilja.

Koncert je završio Šostakovićevim djelom “Pet komada za dvije violine i glasovir”, a dodatak su bile “Ruže s Juga” velebnog “kralja valcera” Johanna Straußa mlađeg, u povodu obilježavanja 200 obljetnice njegovog rođenja. Ako je suditi po burnom i dugotrajnom pljesku, i povicima “bravo” na kraju koncerta, bečka je publika, u kojoj je bilo i ljudi iz struke, očito uživala u glazbi i glazbenicima. Organizator CRO-ArT festivala u Beču je i ove godine Komorna glazbena udruga “WISE” Rebel iz Beča na čijem je čelu Andrea Nikolić, a u sklopu koje djeluje i istoimeni bečki ansambl međunarodnih solista iz čak 13 različitih zemalja, kao i gudački kvartet CIPRA, čija je šefica Andrea. "Vrlo dopadljiv koncert. Bilo je to zanimljivo kolažno predstavljanje hrvatskih, poljskih i austrijskih skladatelja. Lijepo je bilo čuti hrvatske autore, Kabilja, Kunca i Miletića. Ali i uživo vidjeti dvojicu austrijskih skladatelja Wagnera i Rüdenauera koji su se osobno na koncertu predstavili bečkoj publici", rekla je referentica za kulturu i obrazovanje u Veleposlanstvu RH u Beču Dorkin-Križ.

"Sretna sam i zadovoljna da nas je bečka publika tako prekrasno primila. I time potvrdila da sastavljeni program, u čijem su fokusu danas bili poljski skladatelji, jer nam je ove godine Poljska zemlja-partner, dobro funkcionira. Ponosna sam na sve nas”, rekla je nakon koncerta za Večernji list umjetnička ravnateljica Festivala Andrea Nikolić. "Bila je to misija povezivanja s kolažom malih komada koji svi zajedno čine jednu logičnu cjelinu, koji je započeo Miletićem, a završio Straußom i njegovim - Ružama s Juga", dodala je. “Sljedeći koncert biti će 17. lipnja isto ovdje u staroj Gradskoj vijećnici. Imamo ekskluzivno djelo naručeno od austrijskog predsjednika Alexandera Van der Bellena, koje je praizvedeno u svibnju na 80. obljetnicu oslobođenja Austrije i uspostave Druge Republike. Sada je za nas napisana nova edicija uz još jedan dodatni instrument, koju ćemo premijerno izvesti na lipanjskom koncertu zajedno s djelima Tomislava Uhlika, Grazyne Bacewicz i Dmitrija Šostakovića, a možda bude još jedno glazbeno iznenađenje prije ljeta. Velika koncertna završnica biti će 21. listopada, kojom će završiti 6. izdanje CRO-ArT festivala”, rekla je Andrea Nikolić. U svakom slučaju odlična promocija Hrvatske i njenog suvremenog glazbenog stvaralaštva u Austriji.

