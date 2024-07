Pacijent iz Kanade liječio se u KB Dubrava: Oporavio se pa bolnici donirao uređaj od 130.000 eura

Damir Šlogar iz Kanade prije godinu dana završio je na liječenju u zagrebačkoj bolnici Dubrava, a kao zahvalu za svoj brzi oporavak i izlječenje donirao je uređaj vrijedan više od 130 tisuća eura. Riječ je o sekvenatoru nove generacije koji će omogućiti uvođenje novih pretraga i još bolje liječenje.

"Osjećao sam da osoblje ovdje zna što radi. Prvo je ljubaznost, taj osobni pristup, ali definitivno i nivo znanja. Ja sam, kao i dosta ljudi što istražuje, istraživao svoju bolest, fleksibilnost u liječenju", naveo je Šlogar koji je bolovao od hematološke zloćudne bolesti. Godinama je živio i radio u inozemstvu te mogao birati bilo koji bolnički centar u svijetu za liječenje, no nije, navodi HRT.

"Naravno da je to našim liječnicima, sestrama i našoj ustanovi veliko priznanje i zadovoljstvo. Još smo zadovoljniji što je ishod liječenja dobar", istaknuo je ravnatelj KB Dubrava Ivica Lukšić. Novim uređajem, kojeg je Šlogar donirao, ubrzat će primjena ciljanog lijeka, analiza uzoraka te olakšati praćenje liječenja. Uvest će se i nove pretrage koje do sada nisu bile dostupne.

"Bilo je teško odabrati. Onda smo razgovarali s doktorima da vidimo što njima zaista treba, za razliku od nas koji bi kupili možda nešto drugačije. Ali drago nam je da je to bio njihov izbor nečega što može doprinijeti hematologiji i cijeloj bolnici", istaknuo je Damir Šlogar. Uz to, napomenuo je kako je to najmanje što je mogao učiniti da im se oduži.