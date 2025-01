Ovo su ograničene cijene 70 proizvoda, evo koliko najviše može koštati kruh, pecivo, krumpir, vrhnje...

Na današnjoj sjednici Vlade donesena je Odluka o izravnim mjerama kontrole cijena u trgovini na malo kojom se ograničavaju maksimalne cijene 70 proizvoda. Novom odlukom obuhvaćeno je 70 proizvoda s ograničenim cijenama, odnosno još 40 novih uz 30 'starih' čije su cijene ograničene od 2023. godine.

Trgovcu su dužni osigurati najmanje jednu vrstu artikla u svakoj kategoriji proizvoda, a na ulazu u prodajni objekt ili na drugom istaknutom mjestu unutar trgovine mora biti jasno postavljen plakat koji sadrži vizualnu identifikacijsku oznaku i popis odabranih artikala s pripadajućim cijenama. Također, prodajni objekti veći od 400 metara kvadratnih dužni su osigurati poseban dio trgovine za ove artikle, osim ako zahtijevaju čuvanje u rashladnim vitrinama.

Trgovci imaju sedam dana prilagodbe, a odluka sljedeći petak treba stupiti na snagu. Ovo su ograničene cijene 70 proizvoda:

Ulje (suncokretovo): po L, do 1,72 €

UHT mlijeko (s 2,8% mliječne masti): po L, do 1,03 €

Šećer (bijeli kristalni): po kg, do 1,33 €

Brašno tip T-550 (glatko): po kg, do 0,80 €

Brašno tip T-400 (oštro): po kg, do 0,83 €

Svinjsko mljeveno meso (upakirano): po kg, do 4,11 €

Pile (cijelo): po kg, do 3,32 €

Jogurt (čašica i bočica): 180–200 g, do 0,49 €

Polutvrdi sir Gouda (blok za narezivanje): po kg, do 6,49 €

Riža (bijela, dugo zrno): po kg, do 2,29 €

Tjestenina (špageti): 500 g, do 1,09 €

Svježa jaja (razred M, kavezni uzgoj): 10 kom., do 2,45 €

Svinjski vrat (bez kosti): po kg, do 5,49 €

Hrenovke (pileće/pureće): po kg, do 2,69 €

Hamburger (slanina): po kg, do 6,99 €

Mrkva (u rinfuzi): po kg, do 0,89 €

Šareni grah (u rinfuzi): po kg, do 1,99 €

Pasirana rajčica (višeslojna ambalaža): 500 ml, do 1,09 €

Limun (u rinfuzi): po kg, do 1,49 €

Jabuka (pakiranje): od 2 kg, do 2,19 €

Mliječna čokolada (tabla): 80–100 g, do 1,29 €

Sirup (sa šećerom): po L, do 2,99 €

Pasta za zube: 125 ml, do 2,99 €

Gel za tuširanje (muški i ženski): 250 ml, do 2,99 €

Šampon: od 1 L, do 3,49 €

Toaletni papir (troslojan): 10–16 rola, do 2,99 €

Higijenski ulošci (standardni): po kom., do 0,25 €

Pelene (dječje, standardne): po kom., do 0,30 €

Krumpir: 5 kg, do 3,99 €

Juneći vrat (s kostima): po kg, do 6,99 €

Kruh: po kg, do 1,50 €

Palenta: 400–500 g, do 0,95 €

Zobene pahuljice: 500 g, do 0,99 €

Pecivo: po kom., do 0,13 €

Pšenična krupica: 1 kg, do 1,10 €

Ječmena kaša: 1 kg, do 1,30 €

Suhi keksi: 400 g, do 1,75 €

Dvopek: 200–400 g, do 2,29 €

Pahuljice: 500 g, do 2,19 €

Tjestenina: 400–500 g, do 1,19 €

Cikla: 650–700 g, do 1,55 €

Orah: 500 g, do 6,50 €

Džem: 660–690 g, do 2,90 €

Narančin nektar: 1 L, do 1,29 €

Kava: 400–500 g, do 6,79 €

Ocat: 1 L, do 1,19 €

Uvin čaj: 30 g, do 2,10 €

Deterdžent za strojno pranje rublja: 3–4 kg, do 14,99 €

Deterdžent za ručno pranje posuđa: 400–500 ml, do 1,15 €

Sapun: 80–100 g, do 0,80 €

Maslac: 250 g, do 2,99 €

Mast: po kg, do 2,20 €

Naranča: po kg, do 1,49 €

Suhe šljive: 500 g, do 3,19 €

Crveni (žuti) luk: po kg, do 0,84 €

Kelj: po kg, do 1,67 €

Poriluk: po kg, do 1,99 €

Grašak (smrznuti): 400–500 g, do 1,50 €

Mahuna (smrznuta): 400 g, do 1,60 €

Kupus: po kg, do 0,79 €

Panceta: po kg, do 11,90 €

Šunka: po kg, do 8,79 €

Pašteta: 95–100 g, do 0,95 €

Kobasica (tirolska): po kg, do 6,05 €

Kobasica (kranjska): po kg, do 6,40 €

Oslić (smrznuti file): 400–500 g, do 4,80 €

Oslić (smrznuti, bez glave): 400 g, do 3,90 €

Riblja konzerva: 90–125 g, do 1,32 €

Vrhnje: 180–200 g, do 0,94 €

Kravlji sir: 500 g, do 2,49 €

FOTO Parkirališta zjape prazna, kolica čekaju kupce... Pogledajte kako danas izgledaju trgovine