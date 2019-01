Ovo su najsigurnije zrakoplovne kompanije u svijetu

Putujete li često zrakoplovima dobro vam dođe godišnji popis najsigurnijih zrakoplovnih tvrtki kojeg objavljuje AirlineRatings.com.

Treba napomenuti kako su nesreće u zrakoplovnom prijevozu jako rijetke, no u posljednjih 12 mjeseci porastao je broj poginulih osoba na godišnjoj razini, javlja CNN.

Prošle godine AirlineRatings nije mogao izdvojiti neku tvrtku u odnosu na njihove rivale, a na ovom najnovijem popisu vrh ljestvice zauzeo je australski prijevoznik Qantas.

- Qantas je bio jasan pobjednik s obzirom na vodeću industrijsku poziciju na području sigurnosnih inovacija - kazao je Geoffrey Thomas, urednik AirlineRatingsa.

Analizirali su podatke iz 405 zrakoplovnih kompanija te su sastavili popis od 20 najsigurnijih prijevoznika. Tom prilikom koristili su 12 zasebnih kriterija.

Iako je Qantas izdvojen kao broj jedan, ostale najsigurnije tvrtke nisu rangirane već su samo pobrojane abecednim redom.

Među njima su: Air New Zealand, Alaska Airlines, All Nippon Airways, American Airlines, Austrian Airlines, British Airways, Cathay Pacific Airways, Emirates, EVA Air, Finnair, Hawaiian Airlines, KLM, Lufthansa, Qantas, Qatar Airways, Scandinavian Airline System, Singapore Airlines, Swiss, United Airlines te Virgin group of airlines (Atlantic and Australia).

