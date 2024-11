Ovo si nitko ne bi poželio: Čovjek dvorište pretvorio u smetlište, sve je puno štakora, a škola na par metara

Na susjede je ponekad teško pa i gotovo nemoguće utjecati. Lutrija je kakve ćete dobiti, a jedan u engleskom Staffordu proglašen je 'susjedom iz noćne more'. Naime, svoj vrt je pretvorio u smetlište pa su svi koji žive oko njega rekli su da je njegovo odlagalište privuklo štakore, uzrokovalo zdravstvene probleme njihovoj djeci te su optužili općinske čelnike da godinu dana nisu učinili ništa kako bi im pomogli da riješe situaciju, piše Telegraph.

Kako se ništa nije radilo po tom pitanju, slučaj je dospio na naslovnice medija pa je općinsko vijeće Stafforda pokrenulo postupak protiv Stevena Glovera. Naloženo mu je da ukloni tone otpada i dovede vrt u prijašnje stanje, ali on to nje napravio pa je izbačen s posjeda. To znači da nitko ne smije ući na imanje sljedeća tri mjeseca osim hitne službe ili općinskih radnika. Jedan susjed za Telegraph je rekao:

- Od kada imamo to smetlište u ulici, imamo i štakore u kući, a do sada smo ih uhvatili točno 13. Ovdje smo 20 godina i nikad ih prije nismo imali pa znamo da je do njihove pojave došlo zbog tog nereda. Također, ne mislim da je slučajnost da se sve ovo riješilo čim je prema općini krenuo loš publicitet. Iako se čini da je sada konačno gotovo, vjerovat ćemo u to tek kad vidimo da je zbilja sve gotovo. Ovo je svakako korak u pravom smjeru.

Glovera kuća nalazi se nekoliko metara od osnovne škole, a on je navodno danonoćno skupljao otpad i spaljivao ga. Iz općinskog vijeća kažu: - Dogovorili smo da se kuća obloži daskama i da se ova značajna količina smeća ukloni, a mi ćemo stanaru ili vlasniku naplatiti troškove za to. Radit ćemo s vlasnikom kako bismo bili sigurni da se kuća može vratiti u upotrebu i postati pozitivan dodatak ulici.

