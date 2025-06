Diljem ove NATO članice prerezani su telekomunikacijski kablovi: 'Ne odbacujemo nijednu mogućnost'

'OK. WE'LL GO!

Dan koji je promijenio svijet: Bili su svjesni da će čovječanstvo i desetljećima kasnije suditi njihovim odlukama

Ratni 6. lipnja 1944. godine bio je dan koji je svijet godinama čekao, ali i dan koji se dugo i pomno planirao. Realizacija tih planova započela je u zoru kada su savezničke trupe počele s masovnim iskrcavanjem na obale Normandije. Bio je to najambiciozniji i najopsežniji pomorsko-zračni desant u povijesti ratovanja, a operacija iskrcavanja vojske potrajala sve do 30. kolovoza. Unatoč žestokom njemačkom otporu te teškim gubicima u redovima savezničke vojske, upravo je ta operacija, kodnog imena Overlord, otvorila ključni drugi front te je promijenila tijek najrazornijeg sukoba u ljudskoj povijesti, označila je početak kraja nacističke dominacije u Europi i početak kraja Drugog svjetskog rata.