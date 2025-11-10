Otvorena Spomen-soba Blage Zadre: Nalazi se u podrumu iz kojeg je zapovijedao i iz kojeg je otišao u smrt

U podrumu kuće na Trpinjskoj cesti, u Vukovaru, u prostorijama podruma gdje je bilo zapovjedništvo i iz kojeg je nekada zapovijedao obranom vukovarske četvrti Borovo naselje, danas je otvorena Spomen soba Blago Zadro. U sobi se može vidjeti niz predmeta kojih su koristili branitelji Trpinjske ceste, replike nekadašnjeg oružja, zolje i ose, protutenkovske mine… Tu je i niz fotografija branitelja s Trpinjske ceste među kojima je, kako je danas rečeno, više poginulih i preminulih nego živih. Na fotografijama se može vidjeti niz branitelja iz tog dijela grada kao i fotografije uništenih tenkova radi kojih je Trpinjska cesta prozvana "grobljem tenkova". Ispod niza fotografija napisano je tko je na njima, kojim povodom je nastala i slično.

– Spomen soba posvećena je Blagi Zadri, ali ona je zapravo spomen soba svim braniteljima. Ovo je podrum iz kojeg je zapovijedao Blago Zadro kao i podrum iz kojeg je otišao u smrt. Isto tako ovo je i podrum u kojeg je tijelo poginulog Zadre vraćeno i gdje su dolazili branitelji iz cijelog Vukovara kako bi mu odali počast – rekao je autor Spomen sobe Stipe Majić-Pipe inače vlasnik kuće i suborac Blage Zadre. Govoreći o organizaciji Spomen sobe kazao je kako je inicijativa pokrenuta 2020. godine ali i da su se prve ideje o jednom takvom sadržaju pojavile još 1991. godine. Prisjećajući se Blage Zadre njegov suborac i prijatelj Zoran Sabljić rekao je kako je Zadro prije svega bio roditelj i prijatelj koji je pazio na sve ali i iznimno hrabar i dalekovidan čovjek koji je znao što će se dogoditi.

– Lijepo je, ali i stresno doći na jedno ovako mjesto i vidjeti sve te fotografije ljudi s kojima si dijelio i dobro i zlo od kojih mnogi nisu više među živima. Sjećanja se nekako opet vrate. Mislim kako je trebalo da se jedna ovakva spomen soba napravi i puno ranije ali očigledno je kako je bila potrebna privatna inicijativa od strane branitelja, kao i niz puta do sada, da se napravi soba jedinom vukovarskom generalu i heroju Domovinskog rata – rekao je Sabljić. Uz brojne suborce Blage Zadre i branitelje spomen sobu Blago Zadro razgledali su i župan Vukovarsko – srijemske županije Ivan Bosančić kao i gradonačelnik Vukovara Marijan Pavliček. – Tko god dođe ovdje i vidi sve ovo neće ostati ravnodušan. Uz to svi koji posjete Spomen sobu iz prve ruke će moći čuti istinu od heroja Domovinskog rata – kazao je Bosančić. Govoreći o Spomen sobi Pavliček je rekao kako se na ovakav način njeguju vrijednosti Domovinskog rata koje treba prenositi na mlađe generacije tim prije što 34 godine od rata javljaju se mnogi koji žele zanijekati što se sve događalo.