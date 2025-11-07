Naši Portali
POKOPAN ZORISLAV GAŠPAR

Gašu su brutalno ubili na Ovčari, imao je samo 20 godina

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Autor
Branimir Bradarić
07.11.2025.
u 15:59

Gašparovo tijelo bilo je pokopano ispred Spomen-doma na Ovčari zajedno s posmrtnim ostacima Jean-Michela Nicoliera i Josipa Batarela

Uz najviše državne počasti i pjesmu "Voljeni Vukovar" na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru danas je pokopan hrvatski branitelj Zorislav Gašpar (20). Gašo, kako su ga svi znali, bio je pripadnik 4. bojne 3. brigade ZNG-a, kojoj se priključio odmah nakon što je pobjegao s odsluženja vojnog roka u JNA. Prisjetivši se Gaše, njegovi su suborci kazali kako se borio srcem i imao goleme zasluge u obrani Vukovara. Sudjelovao je u obrani gradske četvrti Sajmište, gdje su se tijekom obrane Vukovara vodile najžešće borbe.

– Od običnih mladića pripadnici ove brigade izrasli su u heroje i ispisali najsvjetlije stranice hrvatske povijesti. Ne smijemo zaboraviti ni jednoga od njih jer su oni heroji obrane Vukovara. Gašpar je od samog osnivanja bio pripadnik ove brigade, u kojoj e vodio skupinu minobacača od 82 milimetara – rekao je zapovjednik 4. bojne 3. brigade ZNG-a pukovnik Ivica Arbanas. Prisjetio ga se i njegov suborac pukovnik Ivan Anđelić, koji je rekao kako je ta brigada brojila 306 pripadnika, od kojih je njih čak 86 poginulo.

– Gašo je poznavao ne svaku ulicu, nego svaku kuću. Vodio je minobacače pa smo mu često govorili "bravo, Gašo," na što bi on odgovarao: "Nemojte me zvati po nadimku jer me tako svi znaju." Možda smo mu tako i pomogli jer nije ni došao do jame na Ovčari – rekao je Anđelić.

Suborac Nikola Margarin za Gašpara kaže kako je bio pravi fajter i istaknuo se u brojnim borbenim akcijama tijekom obrane Vukovara. Kazao je i kako je motorom obilazio prve linije obrane Vukovara. Gašparov očuh je bio Damjan Samardžić, poznat i kao Veliki Bojler, koji je bio prvi zapovjednik obrane Sajmišta.

Gašparovo tijelo bilo je pokopano ispred Spomen-doma na Ovčari zajedno s posmrtnim ostacima Jean-Michela Nicoliera i Josipa Batarela. Ekshumiran je potkraj rujna ove godine, a njegov pokop nije dočekala majka Vida, koja je preminula prije tri godine.

Pokop Zorislava Gašpara

Pokopu Zorislava Gašpara nazočio je i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, koji je rekao kako je Gašo ubijen brutalno na Ovčari, sa samo 20 godina, te da nije doživio slobodnu i neovisnu Hrvatsku za koju se borio. Pokop Gašpara pokazao je kako se hrvatsko društvo selektivno odnosi prema nekim braniteljima. Danas su od političara i drugih javnih osoba na Memorijalnom groblju u Vukovaru bili samo ministar Tomo Medved, gradonačelnik Vukovara Marijan Pavliček i predsjednik Gradskog vijeća Vukovara Goran Bendra. Za razliku od pokopa Jean-Michela Nicoliera, na groblju u Vukovaru danas nije bilo ministara Ivana Anušića i Davida Vlajčića, inače Vukovarca. Nije bilo ni predsjednika DP-a Ivana Penave, kao ni Stipe Mlinarića Čipeta, a obojica su Vukovarci. Nije bilo ni zapovjednika 204. vukovarske brigade Branka Borkovića…

FOTO Posljednji ispraćaj Zorislava Gašpara: Imao je 20 godina kad su ga četnici odveli na Ovčaru
Ključne riječi
Zorislav Gašpar Vukovar Ovčara pokop

ŽA
Žac123
16:54 07.11.2025.

Neki bi nas i dan danas mirili sa ovima koji su radili te gadosti. Zato puna podrška skupu u Splitu. Netko stvarno treba reći DOSTA.

GA
Gavilar
16:36 07.11.2025.

Kad već spominjete tko nije bio, kako niste spomenuli da ni jučer ni danas nitko s ljevice nije bio niti Jeanu Michelu niti Gaši. I onda nam takvi govore da smo fašisti?! Plju!!!

LE
Levanto
16:37 07.11.2025.

Širenje srpske kulture.

Kupnja