Otkrivamo tko stoji iza inicijative #ijasamfranjo

Iako profesor Tehničke škole u Čakovcu Franjo Dragičević nije dobio otkaz, sindikalisti i učiteljske grupe ipak će u subotu organizirati javni skup u Zagrebu pod nazivom “Za sigurnu školu!”.

– Skup više nije vezan za profesora Franju Dragičevića. Franjo možda neće dobiti otkaz, ali mi ćemo i dalje dobivati verbalne i fizičke udarce. Zato izlazimo na trg i tražimo da škola bude sigurno mjesto za sve, a ne samo za one koji govore šakama! – kaže Dajana Vidaković iz mreže Nastavnici organizirano, koja je prikupila više od 80 iskustava učitelja i nastavnika o nasilju koje su doživjeli na svojim radnim mjestima.

VIDEO Reakcija profesora Dragičevića

Strahote u učionici

– Odaziv me i jest i nije iznenadio. Svi mi koji radimo u školama znamo da se to događa oko nas. Iznenadile su me strahote koje učitelji i nastavnici doživljavaju, za život i zdravlje opasne situacije u kojima su se našli u svojim učionicama, količina brutalnog nasilja koju su doživjeli od svojih učenika – kaže Dajana Vidaković.

Akcija #ijasamfranjo počela je, kaže, spontano, kada joj je prijateljica ispričala svoje iskustvo s nasilnim učenicima i priznala da to nikad nije rekla naglas jer se – srami.

– Zamolila sam je da to napiše na papirić uz #ijasamfranjo, po uzoru na akcije #metoo i #prekinimošutnju, i objavila to anonimno u grupi Nastavnici.org koju administriram. U sljedećih nekoliko sati inbox mi je zatrpan svjedočanstvima učitelja i nastavnika – napominje.

Sve bi se, smatra, moglo riješiti kad bi postojao učinkovit sustav pedagoških mjera.

– Ovo što sada imamo, to je smiješno. Dijelimo opomene i ukore koji nikome ne znače ništa. One su mjere na papiru koje ne nose nikakve posljedice. Jednako su učinkovite kao da vam prometni policajac za vožnju brzinom od 120 kilometara na sat kroz naselje da opomenu. Pa sljedeći put ukor.

Pa strogi ukor. A stvarne kazne nigdje. Kad bi zaposlenici odgojno-obrazovnih ustanova imali status službene osobe, pa bi se napadi na njih gonili po službenoj dužnosti, a ne dugim i skupim privatnim tužbama, mnogi bi dva puta razmislili prije nego što bi digli ruku na njih – dodaje.

Učenika ispisali iz škole

Psihoterapeutkinja prof. dr. sc. Mira Klarin sa Sveučilišta u Zadru ističe da bilo koji oblik nasilja nije dopustiv, no i da svaka priča ima dvije strane. Profesor nije trebao odabrati agresiju da bi riješio konfliktnu situaciju. U školi postoje stručne službe kojima je jedna od uloga rješavanje ovakvih situacija i koje bi sigurno profesoru pomogle u prevladavanju frustrirajuće situacije.

Međutim, treba istaknuti i drugu stranu priče, a ona se odnosi na sve slabije definirane granice ponašanja kod mladih. Ako znamo da je adolescencija vrijeme probijanja i eksperimentiranja s granicama, kako vlastitim tako i granica odraslih, onda ne čudi da mlada osoba koja nije usvojila “pravila ponašanja” ili im ta pravila nisu jasno definirali roditelji i škola probija te granice i bira delinkvenciju kao model ponašanja.

Isto tako treba reći da obitelj služi kao relevantan kontekst u kojem se dijete i mlada osoba razvija, ona uvjetuje matricu za stjecanje iskustva i ponašanje svih svojih članova. Osim usvajanja načina nenasilnog rješavanja sukoba, definiranje čvrstih pravila podiže svjesnost o mogućim ishodima neprimjerenog ponašanja kod učenika.

Također, valja biti svjestan toga da ponašanje svake osobe, u ovom slučaju učenika i profesora, nije moguće razumjeti izvan konteksta u kojem se incident dogodio.

U Tehničkoj školi u Čakovcu nekoliko učenika dobilo je opomene pred isključenje, a učenika koji je profesora gađao kredom roditelji su u ponedjeljak ispisali iz škole.