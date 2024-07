Osvojili smo zlato ove godine u New Yorku, a tu je nagradu nekoć dobio i Andy Warhol

Rovinjski studio Tumpić/Prenc u posljednjih je godinu-dvije osvojio praktično sve vrijedne nagrade iz područja dizajna koje se mogu dobiti na europskom kontinentu. Sve je to, prema našem skromnom sudu, itekako opravdano, jer radovi ovog studija doista su drukčiji, pristupom i realizacijom da su i imali što pokazati pred stručnim žirijima. Pogotovo se tu ističe projekt Vrijeme je za tvoje vrijeme poznate istarske vinarije Franc Arman za njihovo vino Teran Barrique. Taj je projekt ovjenčan ove godine i canneskim Lavom, a prošla 2023. zaokružena je prije toga s čak devet nagrada – European Design Awards, D&AD Awards, Dieline, Golden Drum, London International Awards, International Institute for Information Design Award, Pentawards i nova ovogodišnja Pantoneova nagrada "Best Use of Colour" te drugo mjesto na Golden Drum Festivalu. Znači, marketinški posao u nas itekako je živ i uspješan, s ovogodišnjim canneskim Lavom Tumpić/Prenc postala je tek peta naša agencija koja je uspjela osvojiti to vrijedno priznanje. Uz vino Franc Arman nagrade su otišle i za "Istrianu", ekstradjevičansko maslino ulje s istarske crvenice, pa onda i za signalizaciju na novootvorenom bazenu grada Rovinja, najvećoj investiciji u sportsku infrastrukturu u povijesti Rovinja kao i za obljetnički katalog rovinjskog Studija Kappo, velikog imena kada se radi o krajobraznoj arhitekturi. I tako evo nas i u razgovoru s Anselmom Tumpićem i Sarom Prenc Opačić iz Studija Tumpić/Prenc.

Osvojili ste u zadnjih nekoliko godina doista veliki broj nagrada, pa i canneskog Lava. Naravno da su te nagrade vrlo važne za imidž, vidi li se to, međutim, na broju ponuđenih projekata i njihovoj kvaliteti, je li vam donijelo više posla, da budem izravan?

Pobjeda na canneskom festivalu nosi sa sobom zaista posebne emocije, a dobili smo ga s jednim projektom koji je za nas zaista jako bitan. Radi se o projektu "Vrijeme za tvoje vrijeme" za vinariju Franc Arman. Puno smo truda u njega uložili, a rezultat je na kraju bio okrunjen ovim fantastičnim rezultatom. Međunarodni festivali imaju za nas više pozitivnih učinaka. Kao prvo, pokazuju nam da smo na dobrom putu, da su projekti na kojima radimo zaista kvalitetni i prepoznati od domaće tako i međunarodne struke. Naravno da to kao posljedicu stvara promociju za nas, te prepoznatljivost našeg studija kao kvalitetnog suradnika na domaćem i međunarodnom tržištu. Kao zadnja pozitivna posljedica jesu upravo novi klijenti, jer su nam te nagrade dobra platforma da na nas potencijalni klijenti na međunarodnom tržištu i nađu, to jest da jednostavno znaju da postojimo.

Canneski lav najvredniji je od tih nagrada, koliko sam upućen, što biste još izdvojili i koji vam je od nagrađenih projekata najdraži?

Cannes Lion Festival se tijekom godina profilirao kao najpoželjnija nagrada u našoj industriji. Sama činjenica da godišnje pristiže od 20.000 do 30.000 prijava govori sama za sebe. Izdvojio bih svakako dizajn pakiranja za Istrijanu, projekt za koji smo dobili zaista veliki broj nagrada kako međunarodnih tako i domaćih. Primjerice na ovogodišnjoj smo ideji X za taj projekt dobili čak tri zlata te uz ostale nagrađene naše projekte smo tako postali najnagrađivanija nezavisna agencija u Hrvatskoj. Osim toga s istim smo projektom dobili zlato ove godine na Art Directors Club – New York, najdugovječnijoj nagradi na svijetu za kreativnost, koja je ove godina brojila čak 103. izdanje. Zanimljivo je da je među nagrađenima na početkom svoje karijere u oglašivačkoj industriji bio i sam Andy Warhol.

Kako u Studiju Tumpić/Prenc teče kreativni proces, kako nastaju projekti koji dolaze u konkurenciju za ovakve nagrade?

Kao prvo, kreće razgovor s klijentom, takozvani brif. Bitno je dobro upoznati potrebe klijenta, shvatiti što je za njih bitno kod određenog projekta. Kada smo shvatili neku posebnost ili specifičnost tog klijenta ili zadatka odlazimo u kreativni proces. Ključna je dobra komunikacija nas i klijenta. Shvatili smo da je na kraju najbitnije uzajamno povjerenje koje steknemo s klijentom, za kvalitetno odrađeni projekt koji će na kraju biti i nagrađen na nekom kreativnom festivalu. Takav je bio i na primjer projektu "Vrijeme za tvoje vrijeme" za vinariju Franc Arman, jer specifičnost tog projekta je da kupac dobije proizvod koji je zaključan i ne može ga odmah konzumirati, već treba proći određeno vrijeme za njegovo otvaranje i konzumaciju. Za takav potez klijent treba imati povjerenja, koje se na kraju isplatilo i kroz nagradu, ali i kroz tržišno poslovanje. Ovaj je projekt digao awareness potrošača, a i prodaja mu je nakon izlaska porasla (za 15 posto).

Sasvim sigurno se tržište oglašavanja promijenilo jer je puno novih platformi. Može li se danas napraviti efektna nacionalna kampanja koja će dulje vrijeme ostati primijećena i praćena?

Mislimo da je i danas moguće napraviti kampanju koja će biti primijećena i pamćena, ali definitivno puno je teže nego nekada zbog same činjenice prevelikog broja i protoka informacija i sadržaja. Pažnju korisnika definitivno je danas puno teže privući nego prije. Međutim, ako je kampanja dobra i poruka pogodi publiku, ista i ne mora imati veliki medijski zakup… Današnje platforme omogućavaju dijeljenje, tako da je to dodatan kanal širenja informacija i sadržaja koji može pospješiti samu kampanju.

Kad smo kod novih platformi, gdje je danas najveći potencijal, TikTok, recimo isto pada?

Kad je riječ o oglašavanju, mislimo da su baze podataka i dobro targetiranje svakako najbitniji u skorijoj budućnosti, ali smatramo da je AI definitivno tehnološka platforma koja će biti najutjecajnija u budućnosti.

U svojim projektima često koristite i moderne tehnologije, pogotovo se to vidi na nagradi za Franc Arman. Možete li malo opisati kako spojite dizajn s tehnologijom?

Vina, posebice crna poput terana, s vremenom postaju sve bolja, ali u neznanju i nestrpljenju prerano ih otvaramo. Specifičnost ovog posebnog izdanja leži u tradicionalnoj metodi sazrijevanja te zahtijeva strpljenje. Upravo smo se time vodili kada smo ovu bocu terana zaključali u kutiju, čineći je nedostupnom za konzumaciju. Sadržaj se daje naslutiti tek kroz izrezan natpis na kutiji. Osim što sazrijeva vino, s vremenom uči i njegov vlasnik. Aplikacija dostupna putem QR koda s kutije tijekom duljeg perioda slat će mu jednom tjedno poruke koje će ga educirati o povijesti enologije i ljepoti vinarstva, te mu, u za to predviđeno vrijeme, poslati šifru koja otvara vino na kojem će ga dočekati poruka "Vrijeme je za tvoje vrijeme".

Ono što je mene osobno činilo jako zadovoljnim jest da ste nagrade dobivali za proizvode koji su nastali u nas, plod su domaće pameti. Koliko je zapravo danas takvih klijenata koji proizvode i koji razumiju potrebu za kvalitetnim oglašavanjem?

Moramo priznati da je naš odnos s klijentima vrlo pozitivan. Kada klijent prepozna vrijednost kvalitetnog oglašavanja, to se odražava ne samo na uspjeh naših kampanja već i na nagrade koje osvajamo za te projekte. Drago nam je vidjeti sve više domaćih proizvođača koji razumiju važnost ulaganja u kvalitetno oglašavanje.Takvi klijenti shvaćaju da je oglašavanje ključan element za postizanje konkurentske prednosti na tržištu i povećanje vidljivosti njihovih proizvoda. Naša suradnja s njima rezultira stvaranjem inovativnih i učinkovitih kampanja koje ne samo da donose poslovne rezultate već i priznanja unutar industrije. Ponosni smo što možemo raditi s klijentima koji cijene našu stručnost i što zajedno možemo pridonositi jačanju domaće kreativne scene.

Kako je s mladima, ima li ambicioznih i kvalitetnih dizajnera koji mogu nastupati ne samo nacionalno, pronalazite li ih?

Naravno da ima mladih, kvalitetnih i ambicioznih dizajnera, a mi se nadamo da će ih biti i dalje. Neki od njih su već dio našeg tima.

Što općenito mislite o oglašavanju u nas, volumeni su možda i veći, ali ne čini se da je kvaliteta osobito porasla, čak i suprotno?

Kvalitetno oglašavanje je ono koje postiže postavljeni cilj, a koji je izražen u obliku nekog broja tj. postotka (npr. % Porast prodaje, % povećanje awarenessa, pridobivanje xy novih kupaca i sl..). Ako se postavljeni cilj ostvaruje, kvaliteta je neupitna. To je kriterij kojim se mi vodimo kada radimo s klijentom, jer mi smo tu kako bi im pomogli pospješiti njihovo poslovanje. Ako cilj nije ostvaren, onda smo nešto pogriješili i za nas je tada to nekvalitetno!

Interesantno je i da radite iz Rovinja koji je ovdje simbol nekog kongresnog turizma i transformacije iz industrije u turizam, ali nisam siguran koliko je prepoznatljiv prema van. Bi li vam bilo lakše da ste u Zagrebu ili barem Rijeci?

Naprotiv, smatramo da je činjenica da smo u Rovinju neka naša konkurentska prednost. Danas uz dostupnu tehnologiju, naš je posao zaista moguće raditi kad god i gdje god. To potvrđuje i činjenica da imamo klijenata iz SAD-a, Austrije, Francuske, Italije, a sada pregovaramo i s Mađarskom. Kao što smo ranije naveli, najbitnija je kvaliteta. Ako dobro i kvalitetno radite svoj posao, nebitno je gdje ste i odakle ste. Vijesti se šire brzo i lako, a time nas klijenti sami kontaktiraju. Moramo priznati da se zaista ne bavimo direktnom prodajom svojih usluga, već nam dobro odrađen posao, kvaliteta i zadovoljan klijent donose nove klijente.