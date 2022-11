Osjetilo se novo podrhtavanje na Banovini: 'Dosta je zatreslo. Dugo nije ovako'

Seizmografi Seizmološke službe Republike Hrvatske zabilježili su umjeren potres u 11.52 sata, 11 kilometara sjeverno od Gline.

Kako navodi Seizmološka služba, magnituda potresa, s epicentrom kod Donje Jame, bila je 3,5 prema Richteru.

#Earthquake 16 km SW of #Sisak (#Croatia) 5 min ago (local time 11:52:03). Colored dots represent local shaking & damage reported by eyewitnesses. Share your experience:

📱https://t.co/LBaVNedgF9

🌐https://t.co/uhYqHHINd0 pic.twitter.com/B5dz8ehuTr