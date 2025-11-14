Oprezno u prometu: Magla na cestama, kolona na A4

Jutro na hrvatskim cestama donosi brojne izazove za vozače. Prema izvješću Hrvatskog autokluba, magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti, pa se savjetuje dodatni oprez, prilagodba brzine i držanje sigurnosnog razmaka. Najveći problemi očekuju se na autocesti A4 između čvorova Zagreb istok i Sesvete, gdje je zbog radova kolona duga dva kilometra, a promet teče jednim trakom uz ograničenje brzine na 60 km/h. Na autocesti A6 između Delnica i Ravne Gore u smjeru Zagreba postoji opasnost od naleta na predmet na cesti, a vozi se uz ograničenje brzine od 80 km/h.

Na A1 između čvorova Karlovac i Bosiljevo 2 u oba smjera izvode se radovi na više kraćih dionica, pa su mogući zastoji i kolone. Odmorište Janjče na A1 zatvoreno je do 17. studenog, dok je na A3 Bregana-Lipovac zatvoren izlazni krak čvora Nova Gradiška iz smjera Lipovca, a obilazak je moguć preko čvora Lužani. Na A3 su do kraja mjeseca moguća i kraća zaustavljanja prometa zbog izvanrednih prijevoza.

Na državnim cestama, vozači moraju računati na zatvaranja i privremene regulacije, posebno na DC1 (Velika Ves–Polje Krapinsko), DC26 (Dubrava–Čazma), DC38 (Kuzmica–Vesela) i DC44 (Livade–Istarske toplice). U Šibeniku je zatvoreno raskrižje Južne magistrale s Ulicom Velimira Škorpika, a na DC512 iznad tunela Stupica promet je zatvoren zbog odrona.

Na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom moguća su duža čekanja, osobito za teretna vozila. Vozače također podsjećamo na obvezu korištenja zimske opreme od 15. studenoga do 15. travnja na zimskim dionicama javnih cesta. Za sve koji planiraju put, preporučuje se provjera stanja na cestama prije polaska, kao i pridržavanje svih privremenih prometnih pravila i signalizacije. Sretan put i sigurna vožnja!